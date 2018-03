Eine Frage des Vertrauens

Anzeige

Berlin.Thomas Lorenz hat mit dem Thema Demenz in der engsten Familie zu tun gehabt. „Ich kenne das aus eigener Erfahrung mit meinem Vater, wenn er anfing, sein Portemonnaie und Geld zu suchen“, erzählt der Rechtsexperte beim Bundesverband deutscher Banken. „Wenn Kunden, die dement sind, fünfmal am Tag in der Filiale erscheinen und Geld wollen oder irgendwas nachfragen, ist das belastend. Und alle müssen versuchen, adäquat mit dieser nicht einfachen Situation umzugehen.“

Sensibilität gefragt

Schon frühzeitig sinnvoll Wer für den Fall vorsorgen will, an Demenz zu erkranken, kümmert sich rechtzeitig um eine Vollmacht.

um eine Vollmacht. „Eine Vorsorgevollmacht ist immer eine gute Sache , unabhängig von Demenz“, sagt Tanja Meier. „Jeder über 18 sollte eine haben.“

, unabhängig von Demenz“, sagt Tanja Meier. „Jeder über 18 sollte eine haben.“ Neben der allgemeinen Vorsorgevollmacht gibt es die vom Notar beglaubigte Generalvollmacht. dpa

Tanja Meier leitet die Demenz-Informations- und Koordinationsstelle (DIKS), die solche Schulungen anbietet. Dabei geht es zuerst einmal darum, Verständnis für das Krankheitsbild Demenz zu wecken. „Dann geht es darum, Strategien zu finden, wie ich damit umgehe, wenn Frau Meier zum fünften Mal vor mir steht. Das ist nicht immer nur eine Patentlösung.“ So sind abstrakte Inhalte für Demenzkranke eine große Hürde. „Dann muss ich vielleicht etwas aufschreiben oder den Bildschirm mit dem Kontoguthaben zeigen.“

Augenkontakt ist laut Tanja Meier wichtig, die Situation sollte ruhig gehalten werden, die Person vielleicht in einen extra Raum mitgenommen werden. Angehörigen rät sie, mit den Bankmitarbeitern zu sprechen. „Zum Beispiel hat eine Tochter gesagt: Wenn Sie meiner Mutter sagen, dass oben in der rosa Dose auf dem Küchenregal noch Geld ist, ist sie eigentlich immer ganz zufrieden.“ Das habe der Bankmitarbeiter dann so gemacht, sagt die DIKS-Leiterin.