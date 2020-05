Einen Hänger haben ist okay

Mannheim/Hamburg.Die Corona-Pandemie verändert die gewohnten Strukturen in Schule, Hochschule und am Arbeitsplatz. Bei vielen sinkt dann die Motivation. Woher soll man auch den Ansporn nehmen, für eine Prüfung zu lernen, die vielleicht doch wieder verschoben oder ganz abgesagt wird? Wie hält man 90 Minuten Online-Vorlesung durch, ohne nebenher im Internet abzuschweifen?

Eines vorweg: „Die Lernenden sollten sich erlauben, jetzt unmotiviert zu sein und mal einen Hänger zu haben“, sagt Oliver Dickhäuser, Professor für Pädagogische Psychologie an der Uni Mannheim. Die aktuelle Situation sei für alle an Schulen und Hochschulen eine nie gekannte Herausforderung. Wenn sich Prüfungstermine verschieben und vieles ungewiss ist, „kann die Freude am Lernen durchaus verloren gehen“. Daher dürfe sich jeder zunächst mal sagen: „Es ist okay, dass du dir gerade selbst nicht gut in den Hintern treten kannst.“

Vergleichbare Schwierigkeiten

Lernende sollten sich zudem vor Augen führen, dass alle derzeit mehr oder weniger die gleichen Schwierigkeiten haben und sich in einer völlig ungewohnten Situation befinden. „Alle haben gleichermaßen zu kämpfen“, so Dickhäuser. Nichtsdestotrotz sei das keine Aufforderung, zu resignieren. „Aber es hilft, eine andere innere Haltung einzunehmen, und dann hat man schon eher den Kopf frei“, so der Professor. Was können Lernende trotz aller Schwierigkeiten selbst anstoßen? Für manche fehlt aktuell ein Lernumfeld mit Aufforderungscharakter: Also etwa die Lehrkraft, die Aufgaben kontrolliert, oder die Sitznachbarn in der Unibibliothek, die konzentriert vor sich hinarbeiten.

„Wenn ich feststelle, dass es zu Hause einfach nicht geht, weil meine drei Geschwister um mich herumturnen, dann sollte ich mir ein freies Plätzchen suchen, sei es im Wald oder im Keller“, rät Dickhäuser. Wer merkt, dass er zum Lernen einen Taktgeber braucht, der könne sich über Skype mit Mitschülern und Mitschülerinnen oder Kommilitonen zusammenschalten. Und Lernende, die normalerweise dadurch angespornt werden, dass sie irgendwann Feedback vom Lehrenden bekommen, sollten aktiv danach fragen – und bei Unklarheiten um Antworten bitten.

Wer sich schon nicht aufraffen kann, weil er damit zu kämpfen hat, dem Tag eine Struktur zu verleihen, kann auf ein paar Motivationstricks zurückgreifen. Lerncoach Hanna Hardeland rät zu kleinen Teilzielen. Einfach mal anfangen – das kann gelingen, wenn man sich einen minutengenauen Beginn für die Lerneinheit vornimmt. „Anstatt sich selbst zu sagen ’Das mache ich am Nachmittag’, legt man fest ’Um 13.37 Uhr fange ich an.“ Je krummer die Anfangszeit sei, desto besser.

Realistisches Pensum

Damit das Lernen nicht zu schnell langweilig wird, sollten Schüler sowie Studierende sich auch Pläne zu ihren Lernstrategien machen: „Ich kann mir überlegen: Wie kann ich methodisch kreativ werden?“, erklärt Hardeland. Welche Aufgaben fallen leichter, wenn man dabei auf und ab geht? Wo lohnt es sich, auch mal mit anderen zu diskutieren? Und für welches Fach eignet sich erstmal eine selbst erstellte Übersicht?

Ein realistisches Lernpensum für zu Hause sollte sich in den höheren Klassenstufen zunehmend an dem orientieren, was der reguläre Stundenplan verlangt, empfiehlt Dickhäuser. Schülerinnen und Schüler, die sich aktuell zum Beispiel auf Abschlussprüfungen vorbereiten, können sich den Zeitraum von sechs Unterrichtsstunden vornehmen. Für Hanna Hardeland gibt es beim Lernpensum keine individuell gültige Antwort, das sei sehr unterschiedlich. Aber man könne Ausdauer auch trainieren. Die Trainerin empfiehlt, die Zeit des selbstständigen Lernens als Entdeckungsreise zu nutzen: „Wie viel ist für mich machbar?“ dpa

