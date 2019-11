Erfolgreich durchstarten

„Startklar?“ fragen die Metropolregion Rhein-Neckar GmbH, die Stadt Speyer und die zahlreichen Partner zur Jubiläumsauflage des Existenzgründungstages Rhein-Neckar am Samstag, 23. November, von 10 bis 18 Uhr im Technik Museum Speyer.

Die Veranstalter geben mit den neuen Formaten „Impact level up!“ und „Matching Floor“, der großen Start-up-Infomesse und einem vielfältigen Programm mit Fachvorträgen, Best-Practice-Interviews und Wissensworkshops ebenso zeitgemäße wie fachlich fundierte Antworten sowie Raum für Austausch, Network und individuelle Beratung.

Die Teilnahme an der erfolgreichen Beratungs- und Fortbildungsveranstaltung ist für alle Interessierten kostenfrei. Sie richtet sich an Gründer, Jungunternehmer und Freiberufler sowie Menschen, die eine Geschäftsidee haben und Kontakte zu bestehenden Unternehmen oder anderen Gründern suchen.

Dr. Volker Wissing, Minister für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau Rheinland-Pfalz, und Stefanie Seiler, Oberbürgermeisterin der Stadt Speyer, eröffnen die Jubiläumsveranstaltung um 10 Uhr gemeinsam mit Dr. Tilman Krauch, Vorstand des Vereins Zukunft Metropolregion Rhein-Neckar.

Mit dem Format „Impact level up!“ schlägt der Existenzgründungstag erstmals via Live-Stream eine Brücke zu den Start-up-Nationen Israel und Island. Netzwerk, Austausch und Dialog stehen auf dem „Matching Floor“ im Fokus.

Von der Idee zum Unternehmen: Mit großartiger Resonanz überzeugten die Workshops zum Design Thinking sowie die Slots beim Business Model Canvas bei der letztjährigen Veranstaltung und werden zum Jubiläum in Speyer noch weiter ausgebaut. Neu ist auch die Gesprächsrunde „Rückenwind aus der Metropolregion Rhein-Neckar“, bei der fünf Experten ihre Start-up-Services und Initiativen vorstellen, deren Umsetzung anhand Best Practices aufzeigen und weitere Gründungsförderungen in der Region vorstellen. Fragen und Anmerkungen aus dem Publikum sind ausdrücklich erwünscht. red

© Mannheimer Morgen, Samstag, 16.11.2019