Flexible Verteilung

Angehörige und ambulanter Dienst teilen sich oft die häusliche Pflege © dpa

Rastatt.Der Pflegedienst übernimmt die Medikamentengabe oder das Waschen, andere Bereiche stemmen Angehörige: Wer daheim gepflegt wird, kann in so einem Fall Pflegesachleistungen und Pflegegeld in Kombination beantragen, berichtet die Zeitschrift „Pflege & Familie“.

Der Hintergrund: Je nach Höhe des Pflegegrads stehen Betroffenen zwischen 689 Euro und 1995 Euro Sachleistungen für ambulante Pflege und Betreuung von der Pflegekasse zu. Wer diese Summe nicht ausschöpft, kann sich den Rest anteilig als Pflegegeld auszahlen lassen und dadurch etwa seine Angehörigen für die investierte Zeit finanziell entlasten. Der Pflegegeldbetrag liegt, abhängig vom Pflegegrad (2 bis 5), zwischen 316 und 901 Euro im Monat.

Kombiniert man beide Leistungen, werden sie prozentual gegengerechnet. Eine Beispielrechnung: Eine Person mit Pflegegrad 5 nimmt 798 Euro und damit 40 Prozent der zustehenden Sachleistungen in Höhe von 1995 Euro in Anspruch. So kann sie sich noch 60 Prozent des ihr zustehenden Pflegegelds in Höhe von 901 Euro überweisen lassen – das sind monatlich 540,60 Euro.

Verbraucherschützer weisen darauf hin, dass man seine Wahl bezüglich der Kombination der Leistungen jederzeit ändern könne – das sollte man dann stets schnell der Pflegekasse mitteilen. tmn

© Mannheimer Morgen, Montag, 07.09.2020