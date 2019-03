Freiräume einplanen

Pflegende brauchen ein Netzwerk aus Verwandten und Freunden. © dpa

Berlin.Pflegende Angehörige dürfen im anstrengenden Alltag nicht vergessen, an sich zu denken. Am besten klappt das mit fest eingeplanten Freiräumen für eigene Unternehmungen, rät die Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung. Am besten erstellen Pflegende feste Tages- und Wochenpläne. Mindestens ein Nachmittag oder Abend sollte dabei pro Woche komplett frei sein. Pro Monat sollten Angehörige zudem wenigstens einen ganz freien Tag haben, an dem sie Zeit für ein Hobby, einen Freund oder andere Familienmitglieder haben. Damit geplante Freiräume tatsächlich frei bleiben, brauchen Pflegende ein Netzwerk – aus Pflegediensten und ehrenamtlichen Helfern oder Verwandten, Freunden, Nachbarn. Mögliche Unterstützer und zugesagte Hilfsdienste notiert man am besten ebenfalls im Wochenplan. dpa

