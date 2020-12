Für jedes Kind die passende Schule

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern,

eine Schule ist mehr als ein Ort zum Lernen. Sie ist der Ort, an dem man seine Freundinnen und Freunde trifft, sich in AGs engagiert, mit der man auf Klassenfahrt fährt oder einen Schüleraustausch macht. Der Ort, an dem man mal triumphiert und mal verzweifelt, Teil einer Gemeinschaft wird und doch jeder und jede den eigenen Weg finden muss. Die Schule ist einer der Lebensmittelpunkte von Kindern und Jugendlichen, in der sie nicht nur lernen, sondern leben.

Doch damit sie zu so einem Ort wird, muss sie zum Kind passen. Jeder und jede hat individuelle Fähigkeiten, Interessen und Begabungen. Ob eher im handwerklichen, technischen oder akademischen Bereich – in Mannheim gibt es für jedes Kind die passende weiterführende Schule. Wir wollen Sie als Familie mit unserem Schulratgeber unterstützten, die richtige Entscheidung zu treffen.

Neben dem Schulprofil beeinflussen natürlich auch andere Faktoren die Auswahl der Schule: Ist sie gut erreichbar mit dem Fahrrad oder der Straßenbahn? Wohin wechseln die Klassenkameraden meines Kindes? Und auf welche Schule gehen gegebenenfalls ältere Geschwisterkinder? Die wohl wichtigste Frage aber sollte sein: Welche Schule kann mein Kind optimal fördern?

In diesem „Schulratgeber“ können Sie sich ein umfassendes Bild von allen weiterführenden Schulen in Mannheim machen. Auf einen Blick liefern wir Ihnen die wichtigsten Informationen, um die unterschiedlichen Profile vergleichen zu können. Ergänzend dazu haben die Schulleitungen und Elternbeiräte kurze Vorstellungstexte für Sie verfasst, damit Sie mehr über die jeweiligen Schwerpunkte erfahren.

Ein gutes Verhältnis zwischen Lehrpersonal und Eltern ist eine entscheidende Stütze für den Lernerfolg eines Kindes. Doch den Alltag meistern, das muss Ihr Kind allein. Deswegen halte ich es für wichtig, dass Sie als Familie gemeinsam aktiv werden, sich informieren, diskutieren und die richtige Entscheidung treffen, die bei Ihren Kind Lust aufs Lernen weckt.

Zusätzlich zum gedruckten Ratgeber können Sie auf unseren Schulratgeber auch digital zugreifen. Unter morgenweb.de/schulratgeber finden Sie als Abonnent oder nach der kostenfreien Registrierung weitere Informationen auch zu anderen weiterführenden Schulen in der Metropolregion.

Unseren „Schulratgeber“ haben wir auch in diesem Jahr wieder in bewährter Kooperation mit der Stadt Mannheim und dem Fachbereich Bildung unter der Leitung von Lutz Jahre erstellt.

Sicher ist es keine leichte Entscheidung, sich für eine der weiterführenden Schulen zu entscheiden. Aber trotz der besonderen Herausforderungen wünsche ich Ihnen, dass Sie als Familie eine Wahl treffen, die den Bedürfnissen, Wünschen und Zielen ihres Kinds entspricht und dass Sie es beim Schritt in diesen neuen Lebensabschnitt unterstützen. Denn dann, und da bin ich sicher, werden Sie genau richtig entscheiden.

Herzliche Grüße

Ihr

Karsten Kammholz

Chefredakteur „Mannheimer Morgen“

© Mannheimer Morgen, Montag, 14.12.2020