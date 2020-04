GS-Siegel und DIN beachten

Berlin.Kinder dürfen nur mit einem einfachen Pedelec in einem dafür eingerichtetem Anhänger transportiert werden. Darauf weist der Deutsche Verkehrssicherheitsrat (DVR) hin. Diese Elektrofahrräder unterstützen bis zu einem Tempo von 25 km/h beim Treten. Nur dann gelten sie vor dem Gesetz noch als Fahrräder und benötigen weder Versicherung noch Führerschein.

Anhänger für Kinder müssen europaweit über die „DIN EN 15918 Norm“ verfügen. Diese reiche allerdings nicht aus, um in Deutschland das GS-Siegel zu erhalten. „Wer also ganz sicher sein möchte, sollte auf die DIN-Norm und das GS-Siegel achten“, rät der DVR. Im allgemeinen Sprachgebrauch werden die Elektrofahrräder oft irreführend als E-Bikes bezeichnet. Per Definition ist ein E-Bike aber eigentlich ein elektrisches Kleinkraftrad mit Gasgriff, das völlig ohne zu treten bis zu 25 km/h schnell werden kann. Hier sind Kinderanhänger genauso verboten wie an sogenannten S-Pedelecs, die bis zu 45 km/h schnell sind und als Kleinkraftrad gelten. dpa

© Mannheimer Morgen, Samstag, 11.04.2020