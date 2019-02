Herausragend im Quadrat

Herausragend ist genau das richtige Wort, um „24 Stunden im Quadrat“ zu beschreiben. Es sind die Volontäre des „Mannheimer Morgen“, die dieses Projekt zu einem herausragenden gemacht haben. Volontäre sind Journalisten in Ausbildung. Sie stehen am Beginn eines Berufes, der so viele Möglichkeiten zulässt – für Ideen und deren Umsetzung, für Beschreibung im Detail, für Neuigkeiten und Hintergründiges, für Interessantes, für Überraschendes. Wir sind stolz auf einen journalistischen Nachwuchs aus jungen Kolleginnen und Kollegen, die bei „24 Stunden im Quadrat“ von der ersten Idee bis zur letzten Sekunde alles in Eigenregie auf die Beine gestellt haben. Und das ist noch viel mehr, als Sie jetzt hier zu lesen bekommen. Und viel mehr als Sie schon im Morgenweb, dem Internet-Auftritt dieser Zeitung, bei Instagram oder bei Facebook in bewegten Bildern gehört und gesehen haben. Unsere jungen Mitarbeiter haben das gemacht, was ein Reporterleben bereichert. Sie sind zu Menschen gegangen, die nicht jeder zu jederzeit sehen und sprechen kann. Sie haben sich Zeit genommen und nicht nur hingehört. Sie haben vor allem auch zugehört. So ist ein wunderbarer Querschnitt über Menschen in unserer Stadt entstanden, den nur Journalisten in gesunder Balance von Einfühlsamkeit, Nähe, Interesse und kritischer Distanz zeichnen können. Dieses Engagement mit Enthusiasmus, diese Bereitschaft, Neugier und Ausdauer machen uns stolz auf die jungen Kolleginnen und Kollegen. Danke für diese herausragende Leistung, die auf den folgenden Seiten noch einmal auf Papier dokumentiert ist.

Dirk Lübke, Chefredakteur Mannheimer Morgen

© Mannheimer Morgen, Freitag, 01.02.2019