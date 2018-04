Je früher, desto besser

Anzeige

Wie viel Rendite möglich ist, hängt auch von der Risikobereitschaft ab. „Wer noch 30 bis 40 Jahre bis zur Rente Zeit hat, kann auch zu 100 Prozent in Aktien investiert sein“, sagt Andrea Kotte, Vermögensverwalterin bei der Firma Spiekermann & Co. in Osnabrück. Die Vergangenheit habe immer wieder gezeigt, dass eine Beteiligung am Aktienmarkt bei Laufzeiten von mehr als 15 Jahren das beste Rendite-Risiko-Verhältnis aufweist.

Bei sinkenden Kursen würden Sparer mit einem Sparplan vom sogenannten Durchschnittskosteneffekt profitieren: Bei einer regelmäßigen Anlage werden bei fallenden Kursen mehr Anteile und bei steigenden Kursen weniger Anteile erworben. Daraus ergibt sich der Durchschnittspreis der Anlage. „Wenn ich noch viel Zeit habe, reichen auch geringe monatliche Beiträge zur Altersvorsorge“, so Kotte.

Frauen neigen dazu, weniger als 50 Prozent ihres Anlagevermögens in Aktien zu investieren, hat Titus Schlösser von der Portfolio Concept Vermögensmanagement in Köln beobachtet. Der Experte rät aber zum Gegenteil und macht das an einer Beispielrechnung deutlich: Wer 20 Jahre vor der Rente damit beginnt, monatlich 50 Euro in einen Fonds mit einer Aktienquote von 80 Prozent einzuzahlen, hat selbst 12 000 Euro eingezahlt. Entwickeln sich die Anleihen im Fonds im Schnitt mit zwei Prozent und die Aktien mit etwa acht Prozent jährlich, könnte sich bis zur Rente ein Vermögen von etwa 25 000 Euro ansammeln. Bei 30 Jahren Spardauer wären es 55 000 Euro. Die angenommenen Renditen entsprechen Schlösser zufolge Durchschnittswerten bei langfristigen Geldanlagen.

Ein Vorteil von Sparplänen: Zahlungen könnten ausgesetzt oder Fondsanteile verkauft werden, ohne dass zusätzliche Kosten entstehen, sagt Andreas Görler, Vermögensmanager bei Wellinvest-Pruschke & Kalm in Berlin. Online-Banken würden oft den kostengünstigsten Zugang zu Fondsinvestments bieten.

Auch sogenannte Exchange Traded Funds (ETFs) können in Betracht kommen. Diese bilden Börsenindizes wie den Deutschen Aktienindex ab. ETFs werden nicht aktiv verwaltet – damit fallen einige Zusatzkosten wie der Ausgabeaufschlag weg.

Oelmann rät Frauen, auf flexible Produkte bei der Altersvorsorge zu setzen. Frauen befinden sich im Laufe ihres Lebens meist in unterschiedlichen Einkommenssituationen. Darauf sollten sie reagieren können, ohne größere Verluste zu machen. Die Produktvielfalt am Markt ist Oelmann zufolge mehr als ausreichend: „Deshalb braucht es keine speziellen Altersvorsorgeprodukte für Frauen. Bei diesen kann sogar die Gefahr bestehen, dass sie teurer sind.“

