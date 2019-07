Kontakt im Urlaub nur bei Notfall

Wenn ein Mitarbeiter im Urlaub ist, muss er für seinen Arbeitgeber in der Regel nicht erreichbar sein. Darauf weist der Bund-Verlag hin. Denn Urlaub dient der Erholung, wie das Bundesurlaubsgesetz festschreibt – und diese wird beeinträchtigt, wenn Mitarbeiter ständig mit einem Anruf oder einer E-Mail vom Chef rechnen müssen. Nur in wenigen Ausnahmesituationen könne eine Kontaktaufnahme gerechtfertigt sein. Das ist zum Beispiel dann der Fall, wenn nur der abwesende Mitarbeiter in einem bestimmten Notfall weiterhelfen kann. Eine Kündigung müssen Beschäftigte den Angaben zufolge nicht fürchten, wenn sie im Urlaub nicht erreichbar sind. dpa

© Mannheimer Morgen, Samstag, 13.07.2019