Mehr Schutz, weniger Geld

Wert kann sich verdoppeln

Ärgerlich für Kunden: „Dann haben sie jahrelang die Beiträge gezahlt und bekommen im Schadensfall trotzdem nicht alles erstattet“, sagt Michael Bruns. Insbesondere bei Totalschäden durch Brand oder Wasser entgehen dem Versicherten so schnell mal Zehntausende Euro, je nach Grad und Schwere der Fahrlässigkeit. „Diese Einstufung birgt zudem großes Streitpotenzial, das im Ernstfall mit einer Gerichtsverhandlung endet“, sagt Gabriele Zeugner, Versicherungsexpertin bei der Verbraucherzentrale Bremen.

Auch aus einem weiteren Grund lohnt es sich, den Vertrag regelmäßig zu prüfen: „Viele Verbraucher sind nach einigen Jahren unterversichert“, sagt Bruns und nennt ein typisches Beispiel: Ein junges Paar schließt eine Hausratversicherung ab, als es zusammenzieht. Nach und nach werden die Möbel aus der Studentenzeit durch hochwertigere ausgetauscht. Es kommen Kinder mit ihrem Hausrat dazu, ein größerer Fernseher – und nach fünf Jahren hat sich der Hausrat bereits verdoppelt. Die Summe, die als Wert für den Hausrat angegeben wurde, passt dann nicht mehr.

Im Schadensfall kann die Versicherung dann prozentuale Abzüge bei der Schadensregulierung vornehmen. „Und zwar unabhängig davon, wie hoch der Schaden ist, der gemeldet wird“, warnt Verbraucherschützerin Zeugner. Um das zu vermeiden, sollten Verbraucher regelmäßig den Wert des Hausrats prüfen, den sie im Vertrag angegeben haben und ihn gegebenenfalls anpassen. Dazu gibt es zwei Möglichkeiten. Die einfachste ist, den Wert pauschal nach der Wohnfläche festzulegen. Die Versicherer schlagen hierzu meist vor, 650 Euro pro Quadratmeter zu veranschlagen. „In den meisten Fällen passt das auch sehr gut“, so Zeugner.

Wer allerdings eine kleine Wohnung mit vielen Wertsachen oder umgekehrt ein großes Haus mit wenig Inventar hat, der bestimmt den Wert besser individuell. Das bedeutet, man listet alle Gegenstände auf, die zum Hausrat gehören – und zwar zum Neuwert, also dem Wert, der aktuell notwendig wäre, um Sachen wiederzubeschaffen. „Dabei muss man sehr präzise vorgehen, um eine Über- oder Unterversicherung zu vermeiden“, sagt Bianca Boss vom Bund der Versicherten. Am besten macht man zusätzlich noch Fotos von den Gegenständen, „damit man im Schadensfall beweisen kann, dass man sie auch tatsächlich besessen hat“, sagt Expertin Zeugner.

Es gibt noch einen weiteren Grund, Altverträge zu prüfen: Die Konditionen ändern sich laufend. „Überlegen Sie sich zunächst, welche Leistungen sie auf jeden Fall brauchen und vergleichen sie dann die Konditionen“, rät Zeugner. So ist es inzwischen etwa möglich, sein Hab und Gut zu versichern, falls bei einer Kreuzfahrt in die Kabine eingebrochen wird. Wer gern Campingurlaub macht, kann den Einbruch in ein geparktes Auto versichern.

Wer noch keine Hausratversicherung hat, muss übrigens nicht zwingend eine abschließen. Bianca Boss nennt folgende Faustregel: „Sobald es mich finanziell existenziell trifft, wenn ich beispielsweise bei einem Brand all mein Hab und Gut verliere, ist der Abschluss einer solchen Versicherung sinnvoll.“

