Mieter kann Einsicht verlangen

Berlin/Karlsruhe.Die jährliche Betriebskostenabrechnung für die Wohnung oder das Haus muss schlüssig sein. Mieter sollten sie auch ohne besondere Fachkunde nachvollziehen können. „Aufgeführt werden in der Abrechnung aber nur die Endkosten“, erklärt Ulrich Ropertz vom Deutschen Mieterbund in Berlin. „Alle Faktoren, die dieser Abrechnung zugrunde liegen, müssen auf Wunsch aber offengelegt werden.“ Das heißt: Legen Mieter Widerspruch gegen die Abrechnung ein, können sie Einsicht in die zugehörigen Belege nehmen.

Kopien möglich

Das hat auch der Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe noch einmal klargestellt. Der für das Mietrecht zuständige Senat des Gerichts erklärte jetzt, dass Vermieter ihren Mietern auf Verlangen Einsicht in alle Unterlagen gewähren müssen. Für die richtige Erfassung, Zusammenstellung und Verteilung der Betriebs- und Heizkosten auf die einzelnen Mieter trägt der Vermieter zudem die sogenannte Darlegungs- und Beweislast.

Wer diesen Anspruch geltend machen will, muss sich direkt an seinen Vermieter oder dessen Hausverwaltung wenden. Dabei müssen die Belege aber nicht dem Mieter nach Hause geschickt werden. „Sie haben das Recht, die Belege in den Räumen des Vermieters einzusehen“, erklärt Ropertz. Dabei dürfen Mieter auch Kopien machen. „Allerdings muss Ihnen der Vermieter dafür nicht zwingend sein Kopiergerät zur Verfügung stellen.“ Mieter könnten aber zum Beispiel Fotos von den Unterlagen machen oder sie mit eigenen Geräten selber einscannen.