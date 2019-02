Mitbestimmung bei Schichtplänen

Frankfurt.Der Betriebsrat hat in der Regel ein Mitbestimmungsrecht für jeden einzelnen Schichtplan. Darauf weist der Bund-Verlag in seinem Blog für Betriebsräte hin. Demnach muss der Arbeitgeber auch geplante Änderungen in einzelnen Plänen abstimmen und mit einer Frist von vier Tagen mitteilen. Gibt es eine Art Rahmen-Schichtplan, kann die Gestaltung von Einzelschichtplänen aber nach zuvor festgelegten Grundsätzen ohne Mitbestimmung des Betriebsrats erfolgen. Wenn einzelne Arbeitnehmer für eine Schicht ausfallen oder sich die Tätigkeiten eines Mitarbeiters ändern, können die Änderungen ebenfalls ohne Zustimmung erfolgen.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 09.02.2019