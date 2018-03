Neue Wege gesucht und gefunden

Anzeige

Der Fachkräftemangel hat die Zeitarbeitsbranche längst erreicht. Die daraus resultierenden Personalengpässe konnten in den vergangenen Jahren nur bedingt ausgeglichen werden. Dies führte dazu, dass viele Personaldienstleister neue Wege gesucht und auch gefunden haben. REKRUTIERUNG AUS DEM AUSLAND Aktuell werden von zahlreichen Unternehmen sowohl Niederlassungen in Spanien als auch in osteuropäischen Ländern aufgebaut. Man hofft hier für Deutschland Hilfskräfte zu finden, die man anlernen und ausbilden kann. Die Unternehmen sind sich aber darüber im Klaren, dass die Rekrutierung alleine nicht das Problem lösen kann, im Gegenteil. Kommen die Arbeitnehmer aus diesen Ländern nach Deutschland, so benötigen sie massiv Unterstützung durch ihre Arbeitgeber. Es beginnt bei den fehlenden Sprachkenntnissen, geht weiter über die unterschiedlichen Lebens- und Arbeitskulturen und endet letztendlich auch in der Qualifizierung dieser meist hoch motivierten Menschen. Die Qualifizierung der Mitarbeiter ist generell eine Aufgabe, mit der sich die Zeitarbeitsbranche auseinandersetzt. Aktuell zeigt sich dies beim Interessenverband Deutscher Zeitarbeitsunternehmen (iGZ). Der Arbeitgeberverband vertritt bundesweit 3500 kleine und mittelständische Zeitarbeitsunternehmen. Für die große Anzahl an Mitarbeitern, die in den vergangenen Jahren im niedrig- beziehungsweise unqualifizierten Bereich beschäftigt wurden, hat der Verband einen Kompetenzpass entwickelt. In diesem Pass werden die Kenntnisse und Fähigkeiten, die ein Mitarbeiter sich im Rahmen seiner Einsätze über die Zeitarbeit aneignen konnte, dokumentiert. Wird der Pass sorgfältig ausgefüllt, so kann er dem Mitarbeiter in seiner weiteren beruflichen Entwicklung eine große Hilfe sein. Der Kompetenzpass kann den Bewerbungsunterlagen beigefügt werden und so potenziellen Arbeitgebern dokumentieren, in welchen Bereichen eine praktische oder inhaltliche Kompetenz erworben wurde, für die kein entsprechender Ausbildungsabschluss vorhanden ist. Auch das Thema „Erwerb von Zusatzqualifikationen“ nimmt bei den Mitarbeitern von Zeitarbeitsunternehmen immer mehr Raum ein. Einen weiteren Baustein in der Qualifizierung bildet die Fortbildung. Im gewerblichen Bereich sind Stapler-Führerscheine sowie Schweißpässe die am häufigsten gewählten Zertifikate. Im kaufmännischen Bereich besteht bei den Mitarbeitern der Zeitarbeit ein großes Interesse an IT-Kursen. Hier werden individuell ausgewählte E-Learning-Module angeboten. Gleichzeitig nehmen aber viele Mitarbeiter der Zeitarbeit auch an firmeninternen Schulungen gemeinsam mit den Stammmitarbeitern in Kundenunternehmen teil und entwickeln so ihre Kompetenzen weiter. Die Qualifizierung und Weiterbildung der Mitarbeiter hat in der mittelständisch geprägten Zeitarbeit eine große Bedeutung. iGZ