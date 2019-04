Pausenzeit darf vorgeschrieben sein

Leipzig.Die eigene Mittagspause nur zwischen 12.00 und 12.30 Uhr, Schichtpause zwischen 01.00 und 03.00 Uhr nachts. Darf der Arbeitgeber festlegen, zu welchen Zeiten Arbeitnehmer ihre Pause einlegen dürfen?

„Ja“, sagt Roland Gross, Fachanwalt für Arbeitsrecht in Leipzig. Der Arbeitgeber hat das Direktionsrecht. „Er kann dem Arbeitnehmer also vorschreiben, zu welchen Zeiten er Pausen machen darf“, erklärt Gross, der Mitglied in der Arbeitsgemeinschaft Arbeitsrecht des Deutschen Anwaltvereins (DAV) ist. Wichtig sei dabei aber: Gibt es im Unternehmen einen Betriebsrat, darf dieser bei Entscheidungen zu den Pausenzeiten mitbestimmen. tmn

