PIN stets geheim halten

Kiel.Auch während der Corona-Krise ist es keine gute Idee, Einkaufshelfern die eigene Bankkarte mit PIN mitzugeben. Denn wer beides in fremde Hände gibt, geht ein hohes Risiko ein. Der Grund: In der Regel untersagen die Bedingungen für Zahlungskarten ein solches Vorgehen, erklärt die Verbraucherzentrale Schleswig-Holstein. Wenn die Karte verschwindet und Geld verloren geht, müssen Betroffene den Schaden in voller Höhe tragen.

Wer also in diesen Tagen Hilfe für den Einkauf in Anspruch nimmt, sollte dem Unterstützer das Geld am besten per Online-Banking überweisen. Ist das nicht möglich, können Verbraucher sich selbst am Geldautomaten mir Bargeld versorgen. In keinem Fall sollte die Zahlungskarte mitsamt Geheimnummer zu vermeintlich treuen Händen weitergegeben werden. dpa

© Mannheimer Morgen, Samstag, 28.03.2020