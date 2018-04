Anzeige

Seit mehr als 35 Jahren werden an der PT-Akademie – Schule für Physiotherapie an der BG Unfallklinik Ludwigshafen jeweils 28 Schüler pro Kurs in drei Jahren zum Physiotherapeuten ausgebildet. Fachlich und pädagogisch qualifizierte Lehrkräfte unterrichten ein breites Spektrum an Behandlungstechniken und deren befundorientierte Anwendung am Patienten. Ärzte der BG Klinik und der kooperierenden Kliniken vermitteln die theoretischen Unterrichtsinhalte in allen medizinischen Fachbereichen.

Fachlich und technisch ist die PT-Akademie – Schule für Physiotherapie bestens gerüstet. Der abwechslungsreiche Vollzeitunterricht findet in großzügig gestalteten, hellen und mit moderner Medientechnik ausgestatteten Unterrichts- und Behandlungsräumen statt. Unter anderem stehen den Auszubildenden ein innerschulisches PC-Netzwerk mit Internetzugang und eine umfangreiche Fach- und Medienbibliothek zur Verfügung. Eine intensive persönliche Betreuung nimmt an der Ludwigshafener PT-Akademie einen besonders hohen Stellenwert ein. Die praktische Ausbildung am Patienten findet in der BG Klinik Ludwigshafen und in Kliniken und Einrichtungen in unmittelbarer Nähe statt. Unter Anleitung des jeweiligen Fachlehrers führen die Schüler ab dem zweiten Semester in Kleingruppen Patientenbehandlungen in Einzel- und Gruppentherapie durch. Zusätzlich zu den vorgegebenen Fachbereichen erhalten die Schüler unter anderem die Möglichkeit, in der Abteilung für Rückenmarksverletzte und in der Rehabilitation wertvolle Erfahrungen zu sammeln.