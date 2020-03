Raus aus dem Kampfmodus

Wenn Mitarbeiter sich einen Traumchef oder eine Traumchefin backen könnten, dann würde bei vielen wohl ein Mentor auf Augenhöhe herauskommen. Eine Führungskraft, die individuelle Fähigkeiten fördert, die gerecht ist, mit der man sich fachlich austauschen kann, die Freiheiten gewährt, aber immer da ist.

Viel Gemecker über den Chef

Die Wirklichkeit sieht allerdings oft ganz anders aus, weiß Karrierecoach Bernd Slaghuis. Seiner Erfahrung nach sind viele unzufrieden mit ihrem Vorgesetzten. „Typische Sätze sind: ,Mein Chef lässt mich nicht machen’ oder ,mein Chef entscheidet nichts.’“ Gemeckert wird über die Führungskraft meist gerne.

Aber zu Recht? „Die Wahrnehmung, was einen guten oder schlechten Chef ausmacht, ist sehr unterschiedlich und hängt direkt mit den eigenen Erwartungen zusammen“, sagt Mediatorin und Coach Maxi Weiss dazu. Grundsätzlich komme es auf die Fachkenntnis und auf die Führungskompetenz an.

Bei Unzufriedenheit mit dem Chef müsse man immer prüfen, worum es genau geht. Setzt jemand den Fokus auf das Fachliche und bekommt etwa Unruhe im Team nicht mit, oder kann jemand fachliche Fragen nicht beantworten? Entscheidend ist in dem Zusammenhang auch, wofür der Vorgesetzte zuständig ist. In manchen Unternehmen werden inhaltliche und organisatorische Aufgaben getrennt.

Fehlt es an Führungskompetenz, kann sich das auf ganz verschiedene Arten zeigen, wie Coach Ute Bölke erklärt. Oft gebe es Probleme in der Kommunikation: Die Chefin ist nicht ansprechbar, gibt kein Feedback oder hält Zusagen nicht ein. Möglicherweise schreibt sich die Führungskraft alle Erfolge selbst auf die Fahne oder spielt Mitarbeitende gegeneinander aus, um die Leistung der Einzelnen zu steigern. Manche treffen keine Entscheidungen, weil sie nicht auffallen wollen.

Slaghuis gibt zu bedenken, dass nicht jeder Chef mit seinem Führungsstil in jedes Unternehmen passe. Außerdem sei das Urteil „guter oder schlechter Chef“ oft abhängig von der Generation der Mitarbeiter. So wünschen sich viele Junge Gestaltungsmöglichkeiten und Freiheiten von Vorgesetzten, während ältere Angestellte häufig mehr Struktur und Sicherheit erwarten. „Chefs sollten ein Bewusstsein dafür entwickeln, was jedem einzelnen Mitarbeiter im Beruf wichtig ist.“

Keine leichte Aufgabe. Maxi Weiss sagt: „Die Erwartungen der Arbeitnehmer sind andere geworden.“ Darauf sollten Vorgesetzte sich einstellen. Haben Mitarbeiter einen schlechten Chef, kann das weitreichende Folgen haben, so Ute Bölke: Mobbing werde begünstigt, Teamgeist und Motivation leiden. „Das kann sich in einem hohen Krankenstand oder einer ständigen Fluktuation zeigen.“ Die Qualität könne leiden. Die Mitarbeiter machen nur noch Dienst nach Vorschrift und sind frustriert, ergänzt Slaghuis. Das könne zu psychischen und körperlichen Problemen führen.

Bevor es so weit kommt, sollte man das Gespräch suchen, rät Mediatorin Weiss. Eine Möglichkeit dafür sei das klassische Mitarbeitergespräch. „Darin geht es in der Regel um Fragen wie: Wie geht es dem Einzelnen mit seinen Aufgaben? Stimmen Anforderungen und Fähigkeiten überein? Wird künftig etwas anderes erwartet?“ Finden keine Mitarbeitergespräche statt, sollte man versuchen, sein Feedback an den Chef in einem Vier-Augen-Gespräch anzubringen, rät Weiss. „Es arbeitet sonst nur unausgesprochen weiter.“

Im Notfall bleibt nur der Wechsel

Wichtig ist, sich stets im Klaren darüber zu sein, dass der Chef nicht von selbst sehen muss, dass man unzufrieden ist. Im Gespräch sollte man darauf achten, seine Kritik nicht als Vorwurf auszusprechen. „Mitarbeiter sollten schildern, wie sie die Führung ihres Chefs wahrnehmen und was sie sich mehr oder anders wünschen“, betont Slaghuis.

Wer bei der direkt vorgesetzten Person auf Granit beißt, sollte laut Slaghuis zum „vorletzten Mittel“ greifen: Mit der Personalabteilung, dem Betriebsrat oder der nächst höheren Ebene über das Problem sprechen – das belaste natürlich das Verhältnis zum Chef. Gerade wenn die Gesundheit leidet, bleibe aber oft nur ein Wechsel. „Viele harren zu lange in belastenden Jobs aus und hoffen, dass irgendwann der Chef wechselt.“

So weit muss es jedoch nicht kommen. Manchmal helfe es schon, die eigene Negativ-Haltung zu durchbrechen. Mediatorin Weiss rät, genau zu hinterfragen, woran die eigene Unzufriedenheit liegt. dpa

