Reform behindert Flexibilität

Am 1. April 2017 trat die Reform des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes (AÜG) in Kraft. Das Gesetz sieht vor, dass Zeitarbeitnehmer nur noch maximal 18 Monate an denselben Kundenbetrieb überlassen werden dürfen. Außerdem müssen sie nach neun Monaten Equal Pay erhalten.

„Die Reform bedeutet nicht nur einen tiefen Eingriff in die Zeitarbeitsbranche, sondern wirkt sich auch nachhaltig auf alle Bereiche der deutschen Wirtschaft aus“, beurteilt Werner Stolz, Hauptgeschäftsführer des Interessenverbandes Deutscher Zeitarbeitsunternehmen (iGZ), die Neuregelung. Ein Großteil der Flexibilität, die die Zeitarbeit biete, gehe verloren. Und das laut Stolz ohne wirklich ersichtlichen Grund: „Die Arbeitsbedingungen in der Zeitarbeit sind durch Tarifverträge so gut abgesichert wie in kaum einer anderen Branche – und das bei einer Tarifabdeckung von fast 100 Prozent.“