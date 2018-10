Reha für Kinder

Mönchengladbach.Eltern können für ihr chronisch krankes Kind eine Reha beantragen. Am besten tun sie das bei der eigenen Rentenversicherung, erklärt der Sprecher des Bündnisses Kinder- und Jugendreha, Alwin Baumann, in der Zeitschrift „Allergie konkret“ (Ausgabe 3/2018). Zu beachten ist: Der Arzt muss in seinem Befundbericht für den Antrag nicht nur die Diagnose angeben, sondern auch beschreiben, wie sich die Erkrankung auf den Alltag des Kindes auswirkt.

Ist die Maßnahme einmal bewilligt, muss häufig noch das Kind überzeugt werden, sagt Baumann. In der Regel verlassen Kinder und Jugendliche nicht so gern wochenlang das eigene Zuhause und die Freunde. Der Experte empfiehlt Eltern in dem Fall, zu vermitteln, dass sie zur Aufnahme in die Klinik mitkommen. Bis zum zwölften Geburtstag kann ein Elternteil das Kind auch auf Kosten der Rentenversicherung zur Reha begleiten. Außerdem sollte klar sein, dass man die Reha auch abbrechen kann. Meist wüssten die Patienten am Ende der Reha gar nicht mehr, warum sie am Anfang so skeptisch waren. dpa

© Mannheimer Morgen, Samstag, 13.10.2018