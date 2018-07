Rentenplus hängt von Eintritt ab

Anzeige

Berlin.Die rund 21 Millionen Rentner in Deutschland bekommen seit Anfang dieses Monats mehr Geld. Allerdings kommt das Rentenplus nicht bei allen Rentnern zum gleichen Zeitpunkt an, erklärt die Deutsche Rentenversicherung Bund in Berlin. Maßgeblich dafür, ab wann die erhöhte Rente gezahlt wird, ist der Zeitpunkt des Rentenbeginns: Wer bis März 2004 Rentner wurde, hat die erhöhte Rente bereits Ende Juni erhalten. Wenn die Rente im April 2004 oder später begonnen hat, wird das Plus erst Ende Juli auf dem Konto der Rentner sein. Die Zahlung erfolgt automatisch.

Um wie viel die Rente jeweils steigt, darüber informiert die Rentenanpassungsmitteilung. Die ersten Mitteilungen wurden bereits versandt. Wurde die Rente bereits Ende Juni überwiesen, musste die Information bis zum 23. Juni erfolgen. Bei Zahlungen Ende Juli wird die Mitteilung bis zum 20. Juli 2018 versandt. Außerdem bekommen Rentner mit den Schreiben jetzt zum ersten Mal auch einen Rentenausweis im Scheckkartenformat.

Der Bundesrat hat vor kurzem einer vom Bundeskabinett beschlossenen Rentenerhöhung zugestimmt. Die Renten erhöhen sich damit im Westen um 3,22 Prozent, im Osten um 3,37 Prozent. Die Steigerung geht vor allem auf die gute Konjunktur zurück. Sie beruht auf einer festen Formel und folgt der Lohnentwicklung in Deutschland. dpa