Richtig zahlen per Handy

Berlin.In vielen Ländern können Urlauber mit ihrem Smartphone bezahlen. Damit dies funktioniert, muss jedoch das Auslandslimit der hinterlegten Kreditkarte freigeschaltet sein, wie der Bundesverband deutscher Banken erklärt. Manche Banken setzten das Limit aus Sicherheitsgründen erst einmal auf null Euro. Freischalten lässt es sich häufig im Onlinebanking-Bereich des Geldinstituts.

Insbesondere bei Reisen außerhalb Europas sollten Urlauber eine Kreditkarte hinterlegen, die weltweit akzeptiert ist. Ansonsten müssen Reisende auf die Symbole im Geschäft achten, die Auskunft über die akzeptierten Karten geben – wie beim sonstigen Bezahlen auch.

In Ländern wie den Niederlanden, Schweden, China und den USA wird schon sehr häufig kontaktlos mit dem Smartphone bezahlt. Das ist überall möglich, wo das Wellensymbol für die NFC-Technik zu finden ist. Das eigene Mobiltelefon braucht zudem eine NFC-Schnittstelle – und eben die hinterlegte Karte. Für das mobile Bezahlen mit dem Handy ist bei manchen Systemen eine Internetverbindung nötig. Daher sollten Urlauber darauf achten, ob und in welcher Höhe Roaming-Gebühren anfallen. Innerhalb der EU und in manchen europäischen Ländern entfallen diese Kosten mittlerweile. dpa

