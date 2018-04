Schutzkonto nur unter Bedingungen

Anzeige

Düsseldorf.Bankkunden haben ein Recht darauf, dass ihr Girokonto in ein Pfändungsschutzkonto (P-Konto) umgewandelt wird. Für den Antrag ist keine Bescheinigung über Pfändungsfreibeträge nötig. Darauf macht die Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen in Düsseldorf aufmerksam. Denn grundsätzlich gilt: Der Anspruch auf ein P-Konto ist rechtlich nicht an bestimmte Bedingungen geknüpft.

Grundsätzlich bleibt Betroffenen auf einem P-Konto ein Pfändungsfreibetrag von derzeit mindestens 1133,80 Euro, mit dem sie ihren Lebensunterhalt bestreiten können. Zusätzlich kann der Grundfreibetrag noch erhöht werden, wenn entsprechende Umstände vorliegen. Das können Unterhaltspflichten oder der Bezug bestimmter Sozialleistungen sein. dpa