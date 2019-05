Sinnvolle Versicherung

Hamburg.Eine Auslandsreisekrankenversicherung sollte nicht nur für einen medizinisch notwendigen Rücktranstransport nach Deutschland aufkommen – sondern auch für einen medizinisch sinnvollen und vertretbaren. Das prüfen Verbraucher am besten in den Bestimmungen der Police, rät der Bund der Versicherten in Hamburg. Für ältere Menschen und Alleinreisende könne es belastend sein, schwer krank in einem Land mit fremder Sprache behandelt zu werden.

Die Auslandsreisekrankenversicherung ist die einzige Versicherung, die Urlauber wirklich brauchen. Sie erstattet die Kosten für Behandlungen im Ausland. Auch wenn zwischen dem gewählten Reiseland und Deutschland ein Sozialversicherungsabkommen besteht, können hohe Zusatzkosten anfallen. Die Versicherung zahlt diese.

Die Auslandsreisekrankenversicherung ist vergleichsweise günstig: Zwischen acht und zwölf Euro kostet die Jahrespolice für Einzelversicherte. Zuschläge gibt es ab einer bestimmten Altersgrenze, etwa 60, 65 oder 70 Jahre.

Verbraucher sollten genau die Regeln zum Umgang mit Vorerkrankungen überprüfen. Denn oft werden vorhersehbare Behandlungen vom Versicherungsschutz ausgenommen. dpa

