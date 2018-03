Trügerische Angebote im Netz

Anzeige

Chemnitz.Mit ein paar Klicks zum großen Geld, von zu Hause aus: Das versprechen Internet-Plattformen für das sogenannte Click- oder Crowdworking. Davon leben lässt sich aber nicht, sagt Christian Papsdorf, Juniorprofessor an der Technischen Universität Chemnitz. „Es ist relativ schwierig, damit ein vernünftiges Einkommen zu generieren.“ Hinzu kommt die Rechtslage: Viele Fragen, die in einem regulären Arbeitsverhältnis geklärt werden müssten, bleiben hier oft offen – zum Arbeitsschutz etwa oder zur Unfallversicherung. „Und in Streitfällen, um Geld oder Urheberrecht für geleistete Arbeit etwa, werden Clickworker oft alleine gelassen.“