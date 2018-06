Versteckte Regeln

Anzeige

Frankfurt.Wer einen Arbeitsvertrag unterschreibt, sollte auf Ausschlussfristen achten. Sie regeln, dass Arbeitnehmer bestimmte Ansprüche nur innerhalb einer festgelegten Frist geltend machen können – danach verfallen sie in der Regel. Darauf macht Hans-Martin Wischnath vom Rechtsschutz des Deutschen Gewerkschaftsbunds (DGB) aufmerksam.

Solche Ansprüche können etwa entstehen, wenn Tariferhöhungen nicht umgesetzt oder Weihnachtsgeld sowie Überstunden nicht ausbezahlt wurden. Auch der Chef muss seine Ansprüche innerhalb der Frist geltend machen, wenn er etwa Schadenersatz von einem Arbeitnehmer fordert.

Nicht immer sind Ausschlussfristen auf den ersten Blick erkennbar. Denn sie können in Arbeits- oder Tarifverträgen vereinbart werden, aber auch in Betriebsvereinbarungen etwa für Sozialpläne. So wird unter Umständen im Arbeitsvertrag auf die Anwendung eines bestimmten Tarifvertrags Bezug genommen, der die Fristen enthält.