Vertrautes Essen aus der Kindheit

Anzeige

Hamburg.Viele ältere Menschen – vor allem Pflegebedürftige – essen nicht mehr so gut. Es ist aber wichtig, dass sie ausreichend Energie zu sich nehmen, damit nicht zu viel Muskelmasse verlorengeht. Wer jemanden zum Essen motivieren möchte, kann nach Gerichten aus der Kindheit fragen. Der Geschmack löse positive Erinnerungen aus, heißt es in der Zeitschrift „Pflege und Familie“. Wichtig sei auch, den Betroffenen am Prozess des Kochens teilhaben zu lassen. Das Zischen der Pfanne oder der Duft von frisch gebrühtem Kaffee etwa machen Lust aufs Essen.

Müssen Speisen püriert werden, sollte man darauf achten, sie ansehnlich anzurichten. Beispielsweise lassen sich die Bestandteile nach Farben sortieren. Der Pflegebedürftige nimmt das Gericht in der Regel zunächst visuell wahr. dpa