Von Mannheimern für Mannheimer

Wir haben kaum geschlafen, dafür viel gegessen – und noch mehr gelacht. Abenteuerlich ging es am vergangenen Freitag in der Redaktion zu, als wir, die Volontäre des „Mannheimer Morgen“, mit unserem multimedialen Projekt „24 Stunden im Quadrat“ online gegangen sind. Rund um die Uhr saßen wir im vierten Stock der „MM“-Redaktion, hatten dort unser eigenes kleines Büro. Beobachteten, wie die Sonne auf- und wieder unterging, Redakteure in ihre Ressorts kamen und diese wieder verließen – und sich schließlich der Sicherheitsdienst morgens um 3 Uhr über das Licht im vierten Stock wunderte. Unsere Mission: Mannheim begreifbar machen. Anhand von 24 Orten. Anhand von 24 Menschen und ihrer Arbeit, die sie mit Leidenschaft und Mühe nachgehen – und somit ihren ganz persönlichen Teil für ein Zusammenleben in der Quadratestadt leisten. Stunde um Stunde haben wir gearbeitet, um zu zeigen, wie Mannheim pulsiert, am Tag und auch bei Nacht. Wie bunt Mannheim ist, wie lebendig.

Letzteres ist auch die Welt des Journalismus’. Sie verändert sich stetig. Viele fürchten sich vor diesen Veränderungen – wir aber nicht. Im Gegenteil: Wir haben uns diese zunutze gemacht: Unser Projekt startete im Digitalen. Leser haben wir am 25. Januar zunächst auf Facebook und im Morgenweb, der Internetseite des „Mannheimer Morgen“, erreicht. Im Briefzentrum der Post, beim Radiosender „Radio Regenbogen“ und auf der Altriper Fähre haben wir Live-Videos gedreht. Während unserer unterschiedlichen Ressortstationen als Redakteure in Ausbildung – beispielsweise im Lokalen, im Sport oder auch in der Kultur – berichten wir stets über kleine Ausschnitte, die ein Tag in Mannheim mit sich bringt. Die Restaurierung der Planken hier, das Spiel der Adler Mannheim oder die Aufführung im Nationaltheater dort.

Aber wann hat der Oberbürgermeister mal Freizeit, welche Rolle spielt Jugendsport in unserer Multi-Kulti-Stadt und wie läuft es nachts auf der Kinderintensivstation ab – das waren nur einige Fragen, die wir uns in der Vorbereitung gestellt haben. Doch es waren nicht nur Stationen „da draußen“, die wir unseren Lesern näherbringen wollten – spontan fiel uns ein, selbst transparent zu sein. Schnell ein Foto aus unserem Redaktionszimmer hochgeladen und dann mit der Videokamera samt Chefredakteur durch den Newsroom spaziert. Ja, Journalismus ist eben nicht immer nur Planung, sondern auch Spontaneität.

Zu lesen, wie andere arbeiten, regt an. Macht empathisch. Regt vielleicht auch auf. Oder es macht neugierig. Und vielleicht entdecken auch Sie, liebe Leser, in diesem Heft ein neues Gesicht Ihrer Stadt. Im Folgenden finden Sie ein Zusammenspiel von Texten und Bildern des Projekts. In unserem Dossier morgenweb.de/24hMA gibt es zudem Fotostrecken und Videos.

