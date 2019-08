Webseite zeigt Mädchen IT-Berufe

Von der Datenbank-Administratorin bis zur E-Commerce-Managerin: Mädchen oder junge Frauen, die sich für eine Karriere in der IT interessieren, können sich auf der Webseite „IT for girls“ einen Überblick verschaffen. Darauf weist die Initiative „Komm, mach MINT“ hin, die Frauen für technisch-mathematische Berufe begeistern will.

Das Angebot bietet einen Test zur Berufsorientierung. Spielerisch können Interessierte erproben, welcher Teilbereich ihnen am ehesten liegen würde. Außerdem finden sich Informationen zu einzelnen Berufsbildern. Frauen aus der Branche stellen in Videos zudem ihren Berufsalltag vor.

Info: Online abrufbar unter: it-for-girls.de

© Mannheimer Morgen, Samstag, 17.08.2019