Zahl der Spender sinkt

Greifswald.Die Organisationen in Deutschland bekommen immer weniger Spenden. Die größten Herausforderungen sind dabei die alternde Bevölkerung bei gleichzeitigem Rückgang der Geburten. Das zeigt eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur unter verschiedenen Organisationen in ganz Deutschland.

Durch den Geburtenknick in den Nachwendejahren ist Ostdeutschland besonders stark betroffen. „Uns fehlen wegen des demografischen Wandels 10 000 Blutspenden im Jahr“, sagt Ulf Alpen von der Universitätsmedizin Greifswald.

Eine feste Altersgrenze beim Blutspenden gibt es zwar nicht – Organisationen legen diese selbst fest. In der Regel dürfen Erstspender aber nicht älter als 65 sein. Weitere Probleme der Blutspende in Deutschland: häufigere Reisen in tropische Länder und verstärkt vegane Ernährung. Wegen des Infektionsrisikos sind Tropen-Touristen teilweise für Monate für die Blutspende gesperrt. Veganer leiden häufig unter nährstoffbedingter Blutarmut und dürfen dann ebenfalls nicht zur Spende gehen. dpa

