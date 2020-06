Zahlung trotz Verzögerung

Berlin.Wenn wegen der aktuellen Corona-Pandemie eine Ausbildung, ein Studium oder ein Freiwilligendienst nicht oder nur mit Verspätung angetreten werden kann, so hat das keine Nachteile für Bezieher einer Waisenrente. Darauf weist die Deutsche Rentenversicherungs Bund hin.

Grundsätzlich ist es so, dass Kinder, die einen oder beide Elternteile verloren haben, eine Waisenrente erhalten können. Dies gilt über den 18. Geburtstag hinaus für Waisen, die sich in einer Schul- oder Berufsausbildung, in einem Studium oder in einem Freiwilligendienst befinden. Sie können die Rente dann bis zu ihrem 27. Geburtstag bekommen. Dies gilt auch für Übergangszeiten von höchstens vier Monaten zwischen zwei Ausbildungsabschnitten.

Auch bei längerer Übergangszeit

Kommt es nun aufgrund der weltweiten Corona-Krise bei Ausbildung, Studium oder Freiwilligendienst zu Verzögerungen, so kann die Zahlung der Waisenrente trotzdem aufgenommen oder fortgeführt werden. Gleiches gilt den Angaben zufolge, wenn sich die Übergangszeit zwischen zwei Ausbildungsabschnitten und/oder Freiwilligendiensten verlängert. dpa

