Zahnprothesen brauchen Pflege

Eine Zahnprothese braucht so viel Pflege wie echte Zähne. Das sollten auch Angehörige nicht vergessen. Die Zeitschrift „Senioren Ratgeber“ empfiehlt: Am besten wird die Prothese nach jeder Mahlzeit unter Wasser abgespült – und dazu zweimal täglich geputzt. Säubern lässt sich eine Zahnprothese am besten mit einer speziellen Bürste für die Dritten oder mit einer Nagelbürste. Spezielle Zahnpasta oder flüssige Seife sind das beste Reinigungsmittel, zusätzlich können Ultraschallgeräte verwendet werden.

Vor dem Schlafengehen kommt die Prothese zudem für 15 Minuten in ein Wasserbad mit Reinigungstablette. Danach wird die Zahnprothese abgetrocknet. Mangelnde Reinigung zerstört nicht nur die Prothese: Lagern sich Keime und Krankheitserreger ab, können sie in den Mundraum gelangen – und von dort in den Rest des Körpers, über eine entzündete Stelle zum Beispiel.

