400.000 Euro Schaden bei Hubschrauber-Notlandung

Musste wieder aufgerichtet werden: der notgelandete Helikopter. © Rene Priebe

Lampertheim.Bei der Notlandung eines Hubschraubers auf einem Acker bei Lampertheim in Südhessen ist am Montag ein Schaden von rund 400.000 Euro entstanden. Dies teilte die Polizei am Dienstag mit.

Bei dem Unglück am Montag waren die beiden Insassen leicht verletzt worden. Ein 31 Jahre alter Fluglehrer und sein 49 Jahre alter Schüler waren im hessischen Egelsbach gestartet. Eigentlich wollten sie nach Mannheim fliegen. Weil Geräte in der Maschine einen Defekt gemeldet hatten, entschlossen sich die Männer den Angaben zufolge jedoch zu der Notlandung.

Der Helikopter wurde am frühen Montagabend mit einem Kran geborgen.