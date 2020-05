Corona-Lockerungen in Hessen: Hotels und Gaststätten dürfen bald wieder öffnen

Wiesbaden.Die wegen der Corona-Pandemie geschlossenen Gaststätten, Hotels und Campingplätze in Hessen sollen noch im Mai wieder öffnen dürfen. Das sagte Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) am Mittwoch nach einer Schalte der Regierungschefs von Bund und Ländern. Über den genauen Zeitpunkt werde das hessische Corona-Kabinett an diesem Donnerstag entscheiden. Bouffier sprach von einer Art Paradigmenwechsel nach Wochen strenger Einschränkungen. Hygiene- und Abstandsregeln gälten aber nach wie vor. "Wenn man das weiter macht, dann sind wir auf einem guten Weg", sagte Bouffier.

Die umfassenden Kontaktbeschränkungen sollen bis zum 5. Juni verlängert werden, doch auch hier ist eine Lockerung geplant: So sollen sich etwa Familien aus zwei Haushalten treffen dürfen. Genaueres werde am Donnerstag festgelegt, sagte Bouffier. Bislang dürfen maximal zwei Menschen zusammen unterwegs sein, Ausnahmen gelten für Familien oder Menschen, die in einem Haushalt leben.

Viele Hessen hätten sich an die verhängten Regeln gehalten, dafür wolle er sich sehr bedanken, sagte der CDU-Politiker. Er setze darauf, dass sich die Bürger weiter verantwortlich verhielten. Anfang Juni werde man sehen, wie sich die Lockerungen ausgewirkt hätten.

Geschäfte sollen unabhängig von der Quadratmeterzahl ihrer Verkaufsfläche wieder öffnen dürfen, erläuterte der Regierungschef. Es gelten allerdings Beschränkungen, wie viele Kunden sich gleichzeitig in einem Laden aufhalten können. Bislang durften nur Geschäfte mit einer Verkaufsfläche von bis zu 800 Quadratmetern wieder öffnen, ausgenommen waren etwa Buchhandlungen und Autohäuser.

Das Land will zudem Veranstaltungen mit bis zu 100 Teilnehmern wieder unter Auflagen zulassen. Diese Zahl solle die Richtschnur sein, sagte Bouffier. Wenn das Hygienekonzept und Raumgröße stimmten, könnten es auch mehr sein, als Beispiel nannte er Hauptversammlungen und Parteiveranstaltungen. Nicht möglich werde es dagegen wohl bei Volksfesten sein, auf ausreichend Abstand zu achten.

Freizeitsport im Freien solle ebenso wieder möglich werden, sagte Bouffier. Fitnessstudios sollen noch im Mai öffnen können, auch hier komme es auf das Hygienekonzept an. Die Länder-Sportminister hatten in der vergangenen Woche Empfehlungen vorgelegt. So soll etwa das Abstandsgebot gewahrt werden, zudem sollen sich die Sportler zuhause umkleiden, Duschen- und Umkleidekabinen bleiben geschlossen. Auch sind kleinere Trainingsgruppen vorgesehen. Wettkämpfe bleiben untersagt. Auch über die Umsetzung dieser Empfehlungen berät am Donnerstag das hessische Corona-Kabinett. Im Land gibt es nach Angaben des Innenministeriums etwa 7600 Sportvereine mit rund zwei Millionen Mitgliedern.

Die Regierungschefs der Länder hatten in einer Videoschalte mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) über das weitere Vorgehen beraten. Merkel wie auch Bouffier verwiesen auf einen vereinbarten "Notfallmechanismus": Die Länder sollen demnach sicherstellen, dass in Landkreisen oder kreisfreien Städten mit mehr als 50 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohnern innerhalb von sieben Tagen sofort wieder ein konsequentes Beschränkungskonzept umgesetzt wird. Aktuell sei dies in Hessen nirgendwo der Fall, sagte Bouffier.

Zuletzt hatte es im Land schon einige Lockerungen der Ende März erlassenen, strengen Bestimmungen gegeben. Seit einigen Tagen dürfen Zoos und Museen wieder öffnen. Für die Schulen war am Vortag eine Ausweitung des eingeschränkten Betriebs verkündet worden, auch Kitas sollen je nach Lage vor Ort wieder öffnen, so dass alle Kita-Kinder bis zu den Sommerferien zurückkehren können, sagte Bouffier.