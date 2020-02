Coronavirus: Zwei Rückkehrer positiv getestet

Dutzende Feldbetten stehen auf einem Gelände des Frankfurter Flughafens. © dpa

Zwei der Rückkehrer aus Wuhan, die am Samstag nach Germersheim gebracht worden sind, sind positiv auf das Corona-Virus getestet worden. Das teilten Luftwaffe, das Deutsche Rote Kreuz sowie Landkreis und Stadt Germersheim mit. Am Sonntagvormittag erhielt die Einsatzleitung in Germersheim die Information, dass zwei Personen in Frankfurt positiv auf das Corona-Virus getestet wurden.

115 Menschen waren am Samstag aus China zurückgeholt und vom Flughafen Frankfurt nach Germersheim in Quarantäne gebracht worden. Dort befindet sich die zentrale Unterbringung für die Rückkehrer.

Die beiden Betroffenen hätten den Befund gefasst aufgenommen, heißt es in der Mitteilung weiter. Sie werden mit einem Infektionsschutzkrankenwagen ins Uniklinikum Frankfurt gebracht.

Für das Personal in Germersheim, die ehrenamtlichen Helfer des Deutschen Roten Kreuzes und die Bevölkerung bestehe kein Grund zur Sorge, betonen die Behörden.

Deutsche Staatsbürger und Familienangehörige waren in der Nacht zum Sonntag mit Bussen in die Kaserne in Rheinland-Pfalz gebracht worden. Sie waren am Samstag aus der Stadt Wuhan in der Provinz Hubei ausgeflogen worden, die besonders stark von der Lungenkrankheit betroffen ist und als Ursprungsort der Epidemie gilt. Allein von dort wurden nun binnen eines Tages 45 weitere Todesfälle gemeldet.

Die aus China ausgeflogenen Deutschen sollen mindestens 14 Tage in der Südpfalz-Kaserne in Germersheim bleiben - so lange dauert die maximale Inkubationszeit, also die Frist von der befürchteten Ansteckung bis zum möglichen Krankheitsausbruch. An dem Standort eines Luftwaffenausbildungsbataillons stehen für sie 128 Zimmer in einem 2018 fertiggestellten Gebäude bereit.