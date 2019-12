Geständnis im Prozess um Ilvesheimer Bankraub

Ilvesheim/Heidelberg.Mit einem Geständnis hat am Heidelberger Landgericht der Prozess um einen Banküberfall in Ilvesheim am 25. Juni begonnen. „Ich erkenne die Tat an und bedauere sie zutiefst. Vor allem wegen des Übels, das ich den Angestellten zugefügt habe“, sagte der 57-jährige Angeklagte am Dienstagmorgen. „Ich wollte das nicht, es tut mir leid.“

Dem Franzosen wird von der Staatsanwaltschaft vorgeworfen, um kurz vor 7 Uhr den Hintereingang der VR Bank aufgesucht zu haben, um dort Mitarbeiter abzupassen. Dabei sei er mit einem geladenen Trommelrevolver bewaffnet gewesen. Als gegen 7 Uhr der erste Angestellte kam, habe der mit Perücke und Sonnenbrille maskierte Angeklagte diesem die Waffe ins Genick gehalten und gesagt: „Überfall, öffnen Sie die Tür. Kein Alarm!“

In der Folge habe der 57-Jährige bis zu fünf Mitarbeiter in Schach gehalten und von diesen die Herausgabe von Geld gefordert. Dabei habe er die Opfer wiederholt bedroht. Einem Mann soll er mit dem Revolver eine blutende Kopfplatzwunde verpasst haben. Da weder an den Bankautomaten noch im Tresorraum Geld zu holen war, ließ sich der Angeklagte laut Staatsanwaltschaft mit sogenannten Whitecards knapp 30.000 Euro auszahlen und flüchtete.

„Da schon ein Polizeiauto vor der Bank stand, bin ich runter zum Fluss gegangen und habe mich dort zwei Stunden lang versteckt“, so der Angeklagte. Anschließend sei er nach Heidelberg in ein Hotel gegangen, um am Abend sein am Tatort abgestelltes Auto abzuholen. Mit diesem war er eigenen Angaben nach am Vortag angereist und hatte darin geschlafen. Nach Deutschland sei er nur gekommen, um einen Überfall zu begehen. „Ich war auf Entzug und hatte kein Geld mehr“, sagte der Mann, der gerade vor der Tat erst aus einer 14-jährigen Haftstrafe in Frankreich entlassen worden war. Bereits dort habe er regelmäßig Cannabis und Kokain konsumiert, im Monat nach der Entlassung ebenfalls. Zum Tatzeitpunkt habe er kein Geld mehr gehabt. „Ich habe nur noch einen Ausweg gesehen: Geld besorgen, um mir Drogen zu holen.“ Er sei nicht bei Sinnen gewesen und habe nur daran gedacht. Noch am Abend des Tattags wurde der Franzose festgenommen.

Deutliche Kritik an der Polizeitaktik während des Überfalls äußerte eine Zeugin vor Gericht. Sie sei gegen 8 Uhr in die Filiale gekommen. Zu diesem Zeitpunkt hätten bereits drei Polizeifahrzeuge vor der Bank gestanden. „Es waren Polizisten in Rufweite, die mir einen Hinweis hätten geben können. Das ist ein Problem, das mir zu schaffen macht“, sagte sie. „Es hätte an diesem Tag theoretisch zwei Tote mehr geben können. Eine Kollegin, die nach mir kam, ist direkt an den Beamten vorbeigegangen. Und die waren für den Täter nicht sichtbar“, so die 60-jährige Angestellte, die anschließend gemeinsam mit ihren Kollegen von Täter im Tresorraum eingeschlossen wurde. Kritik an der Polizei war schon unmittelbar nach der Tat aufgekommen, da auch Kunden weiter im Vorraum Geld abheben konnten.