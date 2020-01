Mitgehörtes Gespräch aktiviert Polizei - Aber keine Leiche im Keller

Neustadt/Weinstraße.Der gruselige Inhalt einer zufällig mitgehörten Unterhaltung hat einen Mann in der Pfalz zu einem Gang zur Polizei veranlasst. Das teilten die Behörden in Neustadt an der Weinstraße am Donnerstag mit. Demnach gab der 43-Jährige an, beim Besuch eines Bekannten am Morgen des Silvestertags unabsichtlich ein Gespräch mitgehört zu haben. Darin sei es um Sadomaso-Praktiken sowie um eine daraus resultierende Leiche im Keller und den Umgang damit gegangen.

"Die Beamtinnen und Beamten mussten von der Möglichkeit eines Gewaltverbrechens oder eines tragischen Unfalls ausgehen", teilte die Polizei nach der Auskunft des Mannes mit. Eine Leiche suchten die Ermittler aber vergeblich: Nach einer Durchsuchung der Räume und einer Befragung der Beteiligten konnte Entwarnung gegeben werden. "Es ergaben sich keinerlei Hinweise auf ein tatsächliches derartiges Geschehen", betonte die Polizei.