Noch wenige Karten für Lampertheimer Orgelsommer

Lampertheim.Sie ist 11,5 Meter hoch, von schlanker Gestalt und erlaubt mit zur Zeit 40 klingenden Registern eine große musikalische Vielfalt. Wie groß, davon können sich Musikliebhaber ab Sonntag, 2. August, selbst überzeugen. Denn dann ist die „große Blaue“, wie die Vleugels-Orgel der Lampertheimer Domkirche liebevoll von der Bevölkerung genannt wird, wieder der Star beim 16. Lampertheimer Orgelsommer. Der Abschlusstermin am Sonntag, 30. August, ist ausverkauft, für die restlichen vier Termine gibt es jedoch noch Restkarten.

Im Mittelpunkt der Veranstaltungen stehen Frauen, die in den vergangenen 300 Jahren aufführbare Orgelmusik hinterlassen haben. „Komponistinnen“ heißt daher auch das Konzertthema, das die Kantorin der Domkirche, Heike Ittmann, für die Musikreihe umgesetzt hat. So sind im August Werke von Maria Anna Martinez, Elizabeth Stirling, Elfrida Andrée, Cécile Chaminade, Nadia Boulanger, Jeanne Demessieux, Elsa Barraine, Marianne Auenbrugger, Johanna Senfter und Fanny Hensel zu hören. Auch die in Neckarhausen lebende Komponistin Andrea Csollány ist mit einem Stück vertreten, das für Heike Ittmann geschrieben und von der Organistin 2001 in der Mannheimer Christuskirche uraufgeführt wurde. Ittmann hat es auf ihr Konzertprogramm gesetzt, das am letzten Sonntag im August erklingt. Aber auch die männlichen Komponisten werden nicht gänzlich ausgeschlossen: Die Besucher können sich überdies auf Werke von Dietrich Buxtehude, Johann Sebastian Bach, Louis Vierne oder Max Reger freuen. Eröffnet wird der Orgelsommer von einer weiteren zeitgenössischen Komponistin, Improvisatorin und Organistin: Christiane Michel-Ostertun aus Mannheim. Gefolgt vom Speyerer Kirchenmusikdirektor Jochen Steuerwald, dem Dresdner Domorganisten Johannes Trümpler und dem an der Mannheimer Christuskirche tätigen Organisten Carmenio Ferrulli. Das Finale bestreitet Heike Ittmann schließlich mit Werken für Orgel und Trompete. An ihrer Seite musiziert Rüdiger Kurz vom Mannheimer Nationaltheaterorchester.

Beschränkungen aufgrund der Corona-Pandemie sind beim diesjährigen Orgelsommer allerdings unvermeidlich. So werden mit Rücksicht auf die Abstandsregelungen allenfalls 80 Zuhörer in der Domkirche Platz haben. Beim Ein- und Ausgang ist ein Mund- und Nasenschutz zu tragen. Interessenten melden sich telefonisch oder per E-Mail mit vollständiger Adresse und Telefonnummer bei Heike Ittmann an. Wer das Konzert trotz Reservierung nicht besuchen kann, wird gebeten, dies rechtzeitig mitzuteilen, damit Interessenten nachrücken können. Auf den sonst üblichen Wein-Ausschank nach dem Konzert wird verzichtet. Dafür wird kein Eintritt erhoben. Spenden sind freilich erwünscht. Orgelkenner dürfen sich übrigens auf neue Klangnuancen freuen: So wird ein neues Aliquotenregister im Schwellwerk eingeweiht, dessen Anschaffung der Förderverein Domkirche ermöglicht hat. Zu ihrem 18. Geburtstag im Jahr 2023 soll die „große Blaue“ dann vollständig, was bedeutet: mit allen Registerfarben ausgestattet, sein. Einen kleinen Vorgeschmack auf das klangliche Erlebnisgibt es auf der Internetseite der Lukas-Gemeinde. Dort ist die Orgel in Podcasts zu hören. Podcasts: https://www.lukasgemeinde-lampertheim.de/lukaspodcast-wort-und-musik