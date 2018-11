13 Stunden anstehen

Steht ihr auf der Liste? Falls nicht, könnt ihr jetzt gehen. Ihr kommt heute nicht mehr an die Reihe.“ Ramona und Jan schauen sich fragend an. Der mongolische Polizist scheint es ernst zu meinen. Aber sollen sie jetzt, um 11.30 Uhr, wirklich gehen? Aufgeben, nach sechs Stunden warten? Die chinesische Botschaft in Ulan-Bator hat erst wieder in zwei Tagen geöffnet – und wer garantiert, dass sie dann in das Gebäude eingelassen werden, ihren Visumsantrag stellen können?

Warteschlange schon kurz nach 5 Uhr morgens

Drei Tage in der Hauptstadt Ulan-Bator verbringen, dann den Rest der Mongolei erkunden – mit dem Visum für China in der Tasche. So hatten Ramona und Jan sich das vorgestellt. Die Rucksackreisenden aus Karlsruhe sind Mitte Juni aus Deutschland aufgebrochen, über das Baltikum nach Sankt Petersburg getrampt und von Moskau mit der Transsibirischen Eisenbahn in die Mongolei gefahren. Als Nächstes wollen sie nach China reisen. Wenn es mit dem Visum klappt.

„Wir haben schon im Internet gelesen, dass es nicht einfach sein soll, das Visum zu bekommen“, sagt Ramona (28), braune, schulterlange Haare, braune Augen, Brille. Aber geschafft haben es die Blogger, deren Geschichten sie vorab gelesen haben, alle. Trotz der vielen Nachweise, welche die chinesischen Behörden von den Antragstellern verlangen, darunter Flug- und Hotelreservierungen sowie einen detaillierten Reiseplan. Darum haben sich Ramona und Jan tags zuvor gekümmert. Sie haben sich eine Route ausgedacht, der sie nie folgen werden, Flüge und Hotelzimmer reserviert, die sie stornieren werden, sobald die Visa in ihren Reisepässen kleben. „Ein Riesenaufwand“, sagt Jan (30). „Dabei fliegen wir nicht mal nach China. Wir fahren mit dem Zug bis an die Grenze, mit dem Taxi rüber und mit dem Bus nach Peking.“

Als die beiden um kurz nach 5 Uhr an diesem Morgen an der chinesischen Botschaft ankommen, warten dort bereits gut zwei Dutzend Menschen. Unter ein paar Bäumen gegenüber dem Eingang stehen, hocken, sitzen sie. Einige sehen so aus, als hätten sie hier die Nacht verbracht. Es ist kalt und noch dunkel, aber immerhin sind um diese Uhrzeit kaum Autofahrer unterwegs auf den Straßen Ulan-Bators, wo Hupen normalerweise die Hintergrundmusik des Stadtgeschehens bildet.

Ramona und Jan setzen sich neben dem Eingang auf den Boden. Sie wissen, dass die schmale Eisentür erst in viereinhalb Stunden geöffnet werden wird. Auch das haben sie im Internet gelesen. Und dass man früh da sein muss, um überhaupt eine Chance zu haben, eingelassen zu werden. Jetzt im Sommer, wenn viele mongolische Studenten nach China reisen wollen, ist der Andrang besonders groß.

Erst gegen 7 Uhr kommt Bewegung in die Menge. Die Einheimischen stellen sich, orchestriert von den Polizisten, rechts vom Eingang auf. Ramona und Jan bleiben auf der linken Seite. „Auf den Blogs stand, dass die Ausländer eine eigene Schlange bilden“, erklärt Ramona. Doch diese Regel scheint nicht mehr zu gelten. Die Polizisten verteilen grüne Zettel an die Wartenden – doch nur an die auf der rechten Seite.

Um halb zehn tritt ein Polizist an den Botschaftseingang. Er hämmert so lange an die Eisentür, bis jemand sie von innen öffnet. Zehn Menschen werden eingelassen, dann schließt sich die Tür wieder. Nach ungefähr 15 Minuten wiederholt sich der Vorgang. Ramona und Jan warten weiter, doch mit jeder Stunde, die vergeht, glauben sie weniger daran, noch in die Botschaft zu gelangen. Um 11.30 Uhr nimmt ihnen der mongolische Polizist die letzte Hoffnung. Harry, ein Koreaner, der sich wie Ramona und Jan in die Schlange links der Tür gestellt hat, findet heraus, wo das Problem liegt. Er spricht Mongolisch. „Sie lassen nur 80 Menschen am Tag rein“, erklärt er seinen Mitstreitern nach einem kurzen Gespräch mit einem Polizisten. „Und die stehen alle auf ihrer Liste.“ Er deutet auf eine Mongolin mit einem Klemmbrett in der Hand, um die sich diejenigen drängen, die es an diesem Mittwochmorgen nicht in die Botschaft geschafft haben.

Auch Ramona, Jan und Harry tragen sich in die Liste ein. Zwei Tage später treffen sie sich vor der Botschaft wieder. Um 6 Uhr morgens hat sich bereits eine Schlange vor dem Botschaftseingang gebildet. Dieses Mal stellen auch die drei sich auf die rechte Seite. Wenig später erscheint die Mongolin mit dem Klemmbrett, ruft jeden Namen einzeln auf. Ein Polizist drückt denen, die sich anwesend melden, rosa Zettel in die Hand. Ramona und Jan bekommen die Nummern 75 und 76.

Um 12.15 Uhr, eine Viertelstunde nach der offiziellen Öffnungszeit, betreten sie das Botschaftsinnere - nur, um vor dem Schalter noch eine weitere Stunde anzustehen. Dann geht alles fix: Dokumente vorweisen, Fragen beantworten, Brillen abnehmen für den Vergleich mit den Fotos der Reisepässe. Es vergehen keine fünf Minuten, bis ihnen die chinesische Beamtin die Überweisungsscheine überreicht, mit denen sie die Kosten für ihre Visa bezahlen. Vier Werktage später können sie ihre Pässe abholen. Ob sich der Aufwand gelohnt hat? „Es war auf jeden Fall ein Erlebnis“, sagt Jan. „Aber ein drittes Mal wären wir nicht hergekommen.“

