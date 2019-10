2. Der Himmel für Leckermäuler

Unterkunft Das Genusshotel Riegersburg ist ein modernes Haus mit 44 Zimmern, umringt von Weinbergen und mit schönem Blick auf die Riegersburg. DZ/HP ab 246 Euro (www.genusshotel-riegersburg.at). Wer es gemütlich mag, ist im Hotel Das Kappel in Kitzeck richtig. Das familiengeführte Haus hat 21 Zimmer und einen herrlichen Pool. DZ/F ab 138 Euro (www.daskappel.at).

Aktivitäten Die Zotter Schokoladen-Manufaktur in Riegersburg hat von Mai bis Oktober von 9 bis 20 Uhr und von November bis April von 9 bis 19 Uhr geöffnet. Sonn- und feiertags geschlossen. Tagesticket: 16,90 Euro, Kinder ab 4 Jahren ab 5,90 Euro, www.zotter.at. Verkostungen auf dem Kürbishof Koller in Fehring finden mittwochs bis freitags um 13 Uhr und samstags um 11 Uhr statt (kostenfrei für Besitzer der Genuss-Card), www.kuerbisatelier.at. Sattlerhof in Gamlitz, www.sattlerhof.at. Führungen und Verkostungen auf dem Aronia Hof in Hochenegg im Ilztal sind nach Anmeldung für Gäste mit Genuss-Card kostenfrei, www.aroniahof-kober.at. Einstündige Führungen durch die Manufaktur der Kosmetikfirma Vinoble in Fresing gibt es nach Anmeldung, zum Preis von 10 Euro pro Person. Die Produkte sind in ausgewählten Hotel-Spas und auf bestimmten Kreuzfahrtschiffen erhältlich, sie können auch online bestellt werden, www.vinoble-cosmetics.at.

Allgemeine Informationen Steiermark Tourismus, www.steiermark.com, Thermen- und Vulkanland Steiermark, www.thermen-vulkanland.at, www.genusscard.at