4,2 Milliarden Euro für ein Haus

Anzeige

Rund 11,11 Euro kostet eine Minute. Und kaum ist der Heli abgehoben vom Dach des 30. Stocks des altehrwürdigen Hotels The Peninsula in Kowloon, kommt einem der Riese von nebenan schon wesentlich putziger vor, obwohl das ICC-Building mit 484 Metern immerhin der neunthöchste Wolkenkratzer der Welt und der größte in Hongkong ist. Staccatoartig prasseln die Informationen vom britischen Piloten in die Kopfhörer der sechs Passagiere: Höhen, Namen, Jahreszahlen. Doch die bekommen nur die Hälfte mit, denn die Augen beschlagnahmen alle Sinne. In luftiger Höhe über Hongkong hört man nichts, riecht nichts, sieht aber alles und: Man fühlt sich großartig! Erhaben. Denn so locker über die mächtigen Banken und schlanken Hochhäuser von Central wegzufliegen, das hat schon was.

Hongkong wächst traditionell nach oben

Hongkong Anreise Flug ab Frankfurt zum Beispiel mit Cathay Pacific unter www.cathaypacific.com. Für die Einreise nach Hongkong ist kein Visum erforderlich. Wer jedoch nach China weiterreist, benötigt ein Visum (www.china-botschaft.de). Unterkunft Für hohe Ansprüche empfiehlt sich das Peninsula, eines der besten Hotels in Asien ab rund 500 Euro pro Zimmer und Nacht, www.peninsula.com. Auf der Homepage kann man auch den Helikopter-Flug buchen, 15 Minuten kosten 1000 Euro für 6 Personen. Wer gut, stylish und trotzdem vergleichsweise günstig unterkommen möchte, klickt bei www.ovolohotels.com an, Zimmer ab ca. 150 Euro. Essen und Trinken Dim Sum im Tim Ho Wan, Wharf Road 2, North Point. Modern-avantgardistisch im Design und auf dem Teller ist das Felix, Salisbury Road 1, Kowloon. Allgemeine Informationen Hongkong Tourismus, www.discoverhongkong.com

Mit 8398 Hochhäusern ist Hongkong die Stadt mit den meisten in den Himmel ragenden Gebäuden weltweit, vor New York und weit vor Dubai. Hongkong wuchs und wächst immer nach oben, da die Fläche historisch stets begrenzt war. Ein Helikopter-Flug vermag die Dichte und die Kompaktheit bestens zu verdeutlichen, auch wenn in der Spitze nur sechs Wolkenkratzer mehr als 300 Meter Höhe aufweisen. Was so ein Gebäude kostet? Hongkongs reichster Bürger, Li Ka Shing, bietet die Nummer 5 der Stadt, The Centre (346 Meter, 73 Etagen, 1998 gebaut), derzeit für rund 4,2 Milliarden Euro zum Verkauf an. Mit der Star Ferry setzt man für etwa 25 Euro-Cent pro Person von der Hotellegende The Peninsula und Kowloon über ins Bankenviertel Central, dessen Wolkenkratzer, egal wie hoch sie auch sind, meist nach dem Feng-Shui-Prinzip erbaut wurden. 70 000 Gäste befördern die niedlichen Boote jeden Tag. Der Blick auf die beiden wichtigsten Viertel der Weltstadt – Kowloon und Central – wirkt von diesen Schiffchen wie aus dem Film „Zurück in die Zukunft“ entnommen. Auch die Tram könnte in dem Streifen eine Hauptrolle spielen. Seit 1904 rumpelt die Hong Kong Tramway mit meist bunten und immer doppelstöckigen Waggons mitten durch Central. Das ist wortwörtlich zu nehmen, denn die Haltestellen befinden sich tatsächlich meist mitten auf der Straße. 13 Kilometer lang ist das Streckennetz, und wenn man an einer der Endstationen einsteigt, sich oben den Platz in der ersten Reihe gesichert und das Fenster runtergeschoben hat, dann bekommt man zwischen all den Hochhäusern und eleganten Shoppingmalls, den kleinen Märkten und Suppenküchen für knapp zwei Stunden bis zur nächsten Endstation ein wunderbares Hongkong-Erlebnis.

Das gilt auch für das Tim Ho Wan, eines der günstigsten Michelin-Stern-Restaurants der Welt. Es gibt keine Tischdecken, aber Einweg-Stäbchen in konfektionierten Papiertütchen und die Speisekarte wird zum Bestellzettel: Der Gast kreuzt an, was er essen möchte und die Bedienung reißt ihm sogleich mit harscher Herzlichkeit den Zettel aus der Hand. Wortlos. Die Frage nach der Weinkarte wird mit runtergezogenen Mundwinkeln quittiert. Dafür kommt – wieder ungefragt – eine Kanne grüner Tee auf den Resopaltisch. Serviert wird in traditionellen Bambus-Körbchen, denn das Tim Ho Wan besuchen Einheimische wie Ausländer wegen Dim Sum, jenen kleinen, meist gedämpften Köstlichkeiten, die das Herz berühren (so die Übersetzung für Dim Sum). Im Durchschnitt kostet ein Körbchen um 20 Hongkong-Dollar, etwa zwei Euro.