5 Gründe für Ibiza

Glückssuche am Strand

Soll niemand sagen, es gäbe keine echten Geheimtipps mehr. Solche, die man wirklich in keinem Reiseführer findet – und die einem auch sonst niemand verrät. Wie gut, dass Sie diesen Artikel lesen: Denn auf Ibiza gibt es Strände, an denen man das Glück finden kann. Natürlich sind nicht flüchtige Urlaubsflirts gemeint. Es geht um eine viel haltbarere Form: die „Ojos de Santa Lucia“. Diese „Augen der heiligen Lucia“ sind nach einer im Mittelmeerraum verehrten frühchristlichen Märtyrerin benannt. Es sind die Verschlussdeckel von Meeresschnecken. Manche erbsenklein, manche kirschengroß. Die Außenseite ist meist korallenrot und erinnert eher an eine Ohrmuschel, die weiße Innenseite ist spiralförmig gewunden. Um sie zu finden, muss man schon genau hinschauen und ein wenig Geduld haben. Allzu häufig sind sie nicht - und darum so begehrt und traditionell als Glücksbringer geschätzt. Aber nach einer Weile haben sich die Augen sozusagen „eingegroovt“ und man findet bestimmt ein hübsches Exemplar. Vor allem, wenn man in den Buchten um Portinatx sucht. Zu Hause kann man sich seinen Meeresschatz dann zum Beispiel als Anhänger fassen lassen. Garantiert verlässt keiner sonst die Insel mit so einem besonderen Souvenir.

Traum-Bucht und kleine Wanderung

Als Faustregel für die Suche nach einer schönen Bucht gilt auch hier wie überall sonst auf der Welt: Je schwieriger zu erreichen, umso ruhiger und naturbelassener ist sie. Am besten wäre natürlich, mit einem Boot die Küste abzuschippern. Andernfalls darf man nicht lauffaul sein. Es lohnt sich. Zum Beispiel an der Nordwestküste bei Sant Miquel de Balansat. Am besten fährt man mit einem Mietwagen bis zum Wohngebiet Urbanization Isla Blanca und biegt gleich am Ortseingang rechts ab auf die Anliegerstraße. Man folgt ihr, teils über Schotter, abwärts bis zu den letzten Häusern. Dann geht es zu Fuß weiter bergab. Ein schmaler, meist schattiger Pfad führt hinab zur fast kreisrunden Traumbucht Es Portixol. Hinter jeder Wegbiegung eröffnet sich ein neues spektakuläres Panorama. Also bloß nicht den Fotoapparat vergessen. Nach etwa 30 Minuten erreicht man die Bucht. Wegen des kieseligen Strandes ist das Wasser herrlich klar und leuchtet in allen Blau- und Grüntönen.

Samstag, 31.03.2018