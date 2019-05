Abflug des Monarchen

Sind das Hangars für Kleinflugzeuge? XXL-Schützenfestzelte vielleicht? Auf dem Weg zur Point-Pelee-Halbinsel kann man kaum den Blick auf der Fahrbahn lassen, so sehr bestaunt man die Hunderte Meter langen, milchig-weißen Leichtbauwände am Highway 77 bei Leamington. „Cielo Vista“ steht auf einer Fassade, also „Anblick des Himmels“. Nun ja, eines Himmels bei Nebel vielleicht. „Nature Fresh“ prangt an einer anderen Front und liefert mit seinem Blätter-Logo den Hinweis, dass hier gigantische Gewächshäuser stehen, von innen bestrahlt mit künstlichem Sonnenlicht. Glühende Landschaften, die halb Kanada ganzjährig mit Treibhaus-Obst beliefern.

Bald hinter Leamington aber wird es naturgrün. Point Pelee ist ein 15 Quadratkilometer großes, lang gezogenes Land-Dreieck, das aus der Luft anmutet wie ein undurchdringlicher Dschungel. Dabei sind nur fünf Quadratkilometer wirklich fester Boden, dicht bewaldet mit Ahorn, Eichen, Walnussbäumen und Ulmen. Der Rest besteht aus Savanne, Stränden, Sumpf- und Marschland mit stillen Seen, durch die lange Stege führen. Von hier aus kann man Vögel beobachten oder mit einem Kajak durchs Schilf paddeln und diese bewässerten Ruheoasen auf sich wirken lassen.

Das war mal ganz anders: „Bis in die 60er Jahre schoben sich Blechkarawanen über die schmalen Wege, Autos parkten Spiegel an Spiegel auf den lang gezogenen Stränden dieses Land-Dreiecks“, erzählt Park-Ranger Andrew LaForet und zeigt Schwarz-Weiß-Fotos von damals, als alles noch ganz anders war: Picknickende Wochenendausflügler bräunten sich hier und die Besitzer von etwa 300 Häusern im Park breiteten ebenfalls ihr Handtuch aus. In den 70er Jahren begann man schließlich auf Point Pelee – einem der ersten Nationalparks Kanadas –Wohnhäuser, Schulen, örtliches Hotel und Post abzureißen oder aus dem Park zu transportieren, wie LaForet erklärt. Grundstücke und Immobilien durften zu festgelegten Preisen nur an den Staat verkauft werden. „Sehr schmerzlich für die Eigentümer, aber wohltuend für Point Pelees Natur“, erzählt LaForet.

Der Nationalpark – obgleich zweitkleinster des Landes – hat die meisten Tier- und Pflanzenarten. Was auch daran liegt, dass dieser südlichste, in den Eriesee hineinragende, Zipfel Ontarios auf dem 42. Breitengrad liegt, also etwa auf der Höhe von Rom und Barcelona. Dieses von Frühjahr bis Herbst sommerliche bis heiße Klima macht Point Pelee zu einer Art Naturflughafen für Zugvögel und Schmetterlinge. Während der ersten drei Mai-Wochen zwitschern in jedem Baumwipfel Tausende Zugvögel wie Teichrohrsänger, Prachtmeisen und Pirole durcheinander. Sie pausieren hier auf ihrer Reise in den Norden, und Point Pelee lädt Besucher dann zum „Festival of Birds“. Übernachten können einige von ihnen in 24 Hauszelten mit Gaskocher und einfacher Camping-Ausstattung.

Im September ist ein einmaliges Schauspiel zu beobachten, wenn –quasi – der König von Point Pelee Hof hält und scheinbar huldvoll winkend auf einer Sonnenblume thront: der Monarchfalter, ein leuchtend oranger Schmetterling mit schwarz-weiß gestreiften und gepunkteten Flügeln, die er bedächtig hin und her bewegt. Geduldig lässt er sich oft auch aus nächster Nähe fotografieren. Auch der Monarch nutzt Point Pelee als Luftdrehkreuz: Der zerbrechlich wirkende Flattermann fliege von hier aus 4000 Kilometer weit an den Golf von Mexiko, sagt Andrew LaForet.

Entdeckt wurde diese enorme Schmetterlings-Migration erst 1976 – von einem Mann, der sein ganzes Leben der Falter-Forschung widmete: Fred Urquhart. Er hatte die Idee, Monarch-Schmetterlinge an ihren Flügeln mit ultraleichten Clips zu markieren. Urquhart gelang es, für diese Aktion Hunderte Freiwillige in Kanada und den USA zu begeistern, die 1975 Zigtausende Schmetterlinge vor ihrem Abflug in den Süden kennzeichneten. Urquhart flog 1976 ebenfalls nach Mexiko und fand tatsächlich inmitten von dichten Monarchfalter-Schwärmen einen markierten Schmetterling mit der Nummer PS 397, auf die Reise geschickt von zwei Schülern und einem Lehrer.

Genau das können Besucher im Point-Pelee-Nationalpark heute auch tun: Schmetterlinge unter Anleitung der Ranger quasi beringen und darauf hoffen, dass einer der Falter anhand dieser Kennzeichnung in der Ferne gefunden wird.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 25.05.2019