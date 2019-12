Absoluter Augen- und Ohrenschmaus

Laut geht es zu in der Posthalle an diesem Abend kurz nach Weihnachten. Und wer glaubt, dass ein Festival nur im Sommer funktioniert, der irrt gewaltig. Bereits zum elften Mal laden „Subway To Sally“ mit befreundeten Bands zum Winter-Festival „Eisheilige Nacht“ ein. Würzburg bekommt diese musikalische Wucht bereits zum sechsten Mal auf die Ohren.

Schon von weitem hört man das Wummern aus der Posthalle. Kaum hat man die Halle betreten, findet man sich inmitten eines alterstechnisch bunt gemischten Publikums, das sich überwiegend schwarz gekleidet präsentiert. Auffällig viele Vollbärte, schwarze Festivalshirts und behaarte Männerbeine, die, trotz winterlicher Kälte vor der Halle unter so manchem Schottenrock hervor blitzen, prägen das Bild.

Den Auftakt bilden an diesem Abend die Folk Metaller von „Vogelfrey“. Dem Sextett gelingt es problemlos, die Stimmung unter den 1800 begeisterten Fans und damit die Temperatur in der Posthalle in die Höhe zu treiben.

Als nächstes entern „Knasterbart“ die Bühne. Als verlotterte, Zahnlücken tragende Piraten heizen Hotze und Fummelfips Knasterbart und der Rest der „Familie“ dem Publikum mit ihrer „Gossen-Folklore“ gehörig ein. Daran ändert auch der kurze Ausstieg der Technik nichts. Routiniert überspielen die Musiker diesen Moment und werden vom Publikum gebührend gefeiert.

Nach diesen beiden etwas kürzeren Auftritten darf die nächste Band dann länger ran. Kein Wunder, feiert sie doch im nächsten Jahr ihren 30. Geburtstag , und ist mittlerweile weit über die Grenzen Deutschlands hinaus bekannt: „Fiddler’s Green“.

Mit ihrem Irish-Speedfolk reißen die sechs Musiker auch in Würzburg die Fans mit. Keiner steht mehr still, und beinahe jeder trägt ein breites Lächeln im Gesicht. Die Band gibt sich äußerst publikumsnah. Neben Geiger Tobias Heindl, der in einem Greenpeace Schlauchboot auf den Händen der Fans durch die Halle gleitet, dürfen auch die beiden Mädels vom Merchandise-Stand der Band auf eigenen Wunsch mal eben crowdsurfen. Die Stimmung ist riesig, und „Fiddler´s Green“ werden einmal mehr ihrem Ruf als hervorragende Live-Band gerecht.

Last but not least gehört die Bühne an diesem Abend den Initiatoren der Eisheiligen Nacht. „Subway To Sally“ betreten die Bühne. Auf den ersten Blick ist ihnen, dank schwarz geschminkter Augen, schwerer Stiefel und schwarzer Kluften eine gewisse Ähnlichkeit mit „Rammstein“ nicht abzusprechen.

Doch nach fast 30 Jahren Bandgeschichte begeistern sie ihre Fans auf ihre ganz eigene Art und Weise. Die Musiker überzeugen mit einem vielseitigen und absolut energiegeladenen Auftritt.

Die „Eisheilige Nacht“ war ein absoluter Augen- und Ohrenschmaus mit einem unglaublich textsicheren und feierfreudigen Würzburger Publikum.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 30.12.2019