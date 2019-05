Abstecher in den Nationalpark

Uganda entwickelt sich 2019 vom Geheimtipp unter Fernreisenden zu einem der Trendziele des Jahres. Atemberaubende Aussichten, schneebedeckte Gebirgsketten, spektakuläre Wasserfälle und unberührte Nationalparks, in denen auf Safaris wilde Tiere in ihrer natürlichen Umgebung beobachtet werden können – das erwartet Besucher in der Perle Afrikas. Daneben gibt es noch Geheimtipps.

Eine Fotokamera ist unbedingt erforderlich, wenn Besucher in einem traditionellen Einbaum-Kanu über den Lake Mutanda paddeln. Ihnen eröffnet sich ein wunderschönes Panorama: Im Hintergrund spiegeln sich auf dem glatten Wasser die Gipfel der acht Virunga-Vulkane. Kombiniert werden kann die Einbaum-Kanu-Fahrt beispielsweise mit einem entspannten Tag am Ufer des Sees, einer ein- oder mehrtägigen Wanderung durch die Umgebung oder einem Aufenthalt in der Chameleon Hill Lodge mit wunderschönem Blick auf den Lake Mutanda.

Zwischen dem Queen Elizabeth Nationalpark und der Stadt Mbarara gibt es nur wenige touristische Einrichtungen, daher kommt eine Teepause im Igara Tea Factory Café gerade recht. Einen schwarzen Tee gibt es hier für circa 50 Cent. Igara ist ein Zusammenschluss von Farmern, welcher deren Existenz nachhaltig sichern soll. Aufgrund der Höhenlage der Teeplantagen auf über 1600 Metern soll der Tee hier von besonders guter Qualität sein. Im äußersten Südwesten Ugandas liegt der nur 33,7 Quadratkilometer große Mgahinga Gorilla Nationalpark, der gemeinsam mit dem angrenzenden Virunga Nationalpark im Kongo und dem Volcanoes Nationalpark in Ruanda mehr als die Hälfte der Weltpopulation von Berggorillas beherbergt. Neben den sanften Riesen schützt der Park eine weitere seltene Primatenart: die Goldmeerkatze. Umgerechnet ungefähr 90 Euro kostet eine Tracking-Tour zu den charismatischen Affen mit dem markanten Gesicht. Eine Begegnung gilt als sicher, da die Primaten den Bambusteil des Waldes lieben und die Ranger die Lieblingsplätze der Tiere kennen. kpnr

