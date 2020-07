Action-Trails für Familien, Einsteiger und Profis

Es hört sich ein bisschen an wie das Set-up für einen vielversprechenden Skitag: Ein Schlepplift, der rauf auf den Berg zum neuen Jump Park und zur Skill Area führt. Am Start stehen aber keine Skifahrer, sondern Biker. Kleine Biker, Rad-Anfänger, aber auch Radprofis – und alle erleben auf den neuen ObernDorf Trails (OD Trails) jede Menge Spaß und Action. Denn die gibt es neu ab 7. August in Oberndorf/Region St. Johann in Tirol.

Gerade für Bike-Anfänger ist es ein idealer Service: Sie können sich mit dem ersten Bike-Schlepplift in Tirol nach oben ziehen lassen. Und das geht ganz einfach: Beim Einstieg wird eine Anhängevorrichtung auf den Lenker des Bikes aufgesetzt und ein Halteschlauch wird während der Fahrt mit der rechten Hand am Fahrradgriff fixiert. Wenn der Halteschlauch losgelassen wird, löst sich auch die Anhängevorrichtung. Und das Bike-Vergnügen kann beginnen.

Die OD Trails in der Region St. Johann in Tirol bieten ideale Voraussetzungen für Biker, die ihr Können sukzessive steigern wollen. Zentrum der neuen Trail Arena ist der Jump Park. Er gehört zur Green Line, der einfachsten Strecke. Mit 900 Metern Länge und 8,9 Prozent Gefälle ist die Line ideal, um ein gutes Gefühl für sein Bike zu bekommen. Die Kids fahren ihre ersten perfekten Kurven und finden auf Bodenwellen und Rollern die Mitte auf ihrem Bike. Mit kleinen Erfolgserlebnissen bleibt der Spaß am Sport erhalten. Wer sich auf der Green Line sicher fühlt, kann sich weiter vom blauen über den roten bis zum schwarzen Trail steigern. Während man auf der Blue Line bereits steilere Passagen trainieren kann und die Red Line mit größeren Sprüngen und engen Kurven wartet, braucht man für den Black Uphill Trail viel Bike-Erfahrung. Hier gilt es, Spitzkehren, große Steine, Stufen und Hindernisse aus Holz bergauf zu bewältigen. Auch Cross-Country-Fahrer und E-Biker können hier ihre Grenzen austesten.

Das Besondere am Gelände der OD Trails ist, dass alle vier Trails zu einer absolut hochkarätigen Strecke verbunden werden können. Diese Crosscountry-Strecke ist sogar weltcuptauglich. Künftig kann es also sein, dass man direkt neben internationalen Bike-Stars trainiert und sich den einen oder anderen Tipp abholen kann. Mastermind hinter dieser Gestaltung ist Kurt Exenberger, der nach seiner Karriere als Mountainbike- und Rennradfahrer die erste Mountainbike-Schule Österreichs gründete. Ab 7. August ist der Park geöffnet – der Schlepplift „Valle’s Tauwiesenlift“ ist jeweils von Freitag bis Sonntag von 10 bis 18 Uhr in Betrieb. Infos unter www.kitzalps.cc oder www.od-trails.com

