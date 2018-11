Ahoi, Weihnachten!

Eiskalter Novemberwind fegt über den Weihnachtsmarkt im Kölner Rheinauhafen. Er zerrt an dem weißen Tüllschleier, den die Braut sich in die Haare gesteckt hat. Mit heißem Herzen und kalter Nase steht ihr im Bug eines Holzschiffes der Bräutigam gegenüber. Als er ihr den Ring ansteckt, vergießt die Braut ein Tränchen. „Ist das echt?“, fragen sich einige verwundert. „I wo!“, antwortet der Mann mit der Kapitänsmütze auf Nachfrage. „Bei uns in Kölle aufm Hafen-Weihnachtsmarkt lassen sich jedes Jahr ganz viele trauen - aber nur für 24 Stunden, is’ also ’ne Heirat auf Probe. Und auch altes Eheglück kann hier neu besiegelt werden“, fügt er mit Blick auf die betagten Frischvermählten hinzu.

Die Tickets für die Flitterwochen hat das Paar bereits in der Tasche. Von Köln aus reisen sie mit einem Flussschiff zu den schönsten Adventsmärkten entlang des Rheins. „Das mit der Kreuzfahrt wusste ich ja, aber das mit der zweiten Hochzeit nicht“, strahlt die Rentnerin. Und dann schlendern sie zur nächsten Bude. Mit 80 Ständen gehört der Kölner Hafen-Weihnachtsmarkt zu den großen Märkten der Domstadt. Schneeweiße Pagodenzelte mit Spitzdächern, die an Schiffssegel erinnern, verleihen ihm maritimes Flair. Wie ein roter Faden zieht sich das Thema Seefahrt durch Dekoration, Warenangebot und das begleitende Bühnenprogramm. Für die Einstimmung auf eine Flusskreuzfahrt ist er deshalb besonders gut geeignet.

Weihnachtlich dekoriert wartet die „A-Rosa Brava“ auf die Passagiere. In den nächsten Tagen werden diese mit dem Dreideck-Kabinenschiff weltberühmte Adventsmärkte ansteuern - Budenzauber ganz ohne Hektik und Verkehrschaos. Um 16 Uhr legt das Flussschiff ab.

Bei der insgesamt 692 Kilometer langen Fahrt auf „Vater Rhein“ lassen die Passagiere auch die Burgen und Schlösser des Mittelrheintals an sich vorüberziehen, die nach Einbruch der Dunkelheit von zahlreichen Scheinwerfern festlich angestrahlt werden. Den berühmten Loreley-Felsen umschifft der Kapitän souverän, während sich die Passagiere im Bauch der „Brava“ vom Büfett weihnachtlich inspirierte Köstlichkeiten auf den Teller laden. Rund 200 Passagiere kann der Dampfer mit auf die Reise nehmen – wenig, wenn man es mit den Kreuzfahrtschiffen vergleicht, die auf den Weltmeeren unterwegs sind. Hier müssen sich bis zu 5000 Menschen die Annehmlichkeiten und Angebote teilen. „Auf dem Flussschiff ist alles viel persönlicher“, schwärmt der Bräutigam und ist sich mit seiner Angetrauten einig. „Wir haben auf Flusskreuzfahrten schon viele nette Leute kennengelernt.“ Beim ersten Landgang in Mannheim wartet ein Adventsmarkt mit Büdchen direkt am Rheinufer. Ein Teil der Reisenden nimmt jedoch das Ausflugsangebot des Veranstalters wahr und lässt sich mit einem Reisebus zum Weihnachtsmarkt ins nahe Heidelberg kutschieren. Hier können sie ihre Weihnachtseinkäufe bequem in einer der längsten Fußgängerzonen Europas erledigen. Verliebte sollten sich die Fahrt mit dem nostalgischen Springpferdchen-Karussell auf dem Universitätsplatz nicht entgehen lassen.

Der Höhepunkt dieser Flusskreuzfahrt ist für die meisten Gäste der Landgang in Straßburg, dessen Weihnachtsmarkt nicht nur als einer der schönsten in Europa, sondern auch als einer der ältesten gilt. Heutzutage ist der „Christkindelsmärik“ auf der Place Broglie jedoch nur noch einer von vielen Adventsmärkten in der Hauptstadt des Elsass, die sich selbst den Titel „Capitale de Noël“, also Weihnachtshauptstadt, verliehen hat. Um das Münster bieten mehrere Hundert Aussteller originelle Geschenkideen, traditionellen Weihnachtsschmuck und kulinarische Spezialitäten an. Die Frischvermählten steuern direkt das Viertel La Petite France an. Früher lebten und arbeiteten hier die Gerber, ein finsterer, übel riechender Stadtteil. In der Gegenwart ist davon nichts mehr zu spüren. Weiße und farbige Lichterketten erleuchten die engen Gassen, und die meisten Fachwerkhäuser sind liebevoll geschmückt. „In den kleinen Boutiquen haben wir letztes Jahr die besten Weihnachtsgeschenke gefunden“, erinnert sich die Braut. Auf dem Rückweg nach Köln steht ein Landgang in Mainz auf dem Programm. Die Frischvermählten bleiben lieber unter Deck. „Man muss sich ja auch mal Zeit für die Annehmlichkeiten an Bord nehmen.“ Er testet Sauna und den Whirlpool, sie gönnt sich eine Gesichtsbehandlung. Entspannter kann man wohl kaum in die Vorweihnachtszeit starten.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 24.11.2018