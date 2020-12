Alle um den Stall!

Gehen Sie doch ruhig auch mal da hinten rein! Das empfiehlt uns Marie-Christine Fabre-Grimaldi, die Patronne vom Chàteau l’Aumerade im provenzalischen Pierrefeu. Was uns „da hinten“ erwartet, ist nicht typisch für ein Weingut, aber doch typisch für die Provence zur Weihnachtszeit: Wir stehen zwischen unzähligen Santons, kleinen Heiligen, wie man die Krippenfiguren nennt.

Aufgebaut sind sie in einer hügeligen Landschaft mit Häusern, Plätzen und Wegen – ein provenzalisches Dorf en miniature. Im Gegensatz zu deutschen Krippen sind die nachgestellten Situationen alltäglich: ein Bäcker, der grade Brote formt, ein paar Fischer, die ihr Boot an Land ziehen. Am Rand des Dorfes der Stall, das Jesuskind, Maria und Joseph, Ochs und Esel – und, ganz dicht dabei und unverzichtbar, wie wir von Marie-Christine erfahren, der Blinde, der von einem Jungen hierher geführt wurde. Und der Ravi, ein Mann mit ausgebreiteten Armen und begeistertem Gesicht.

Verteidigung des Entzückten

Marie-Christine kann von dieser Figur nicht sprechen, ohne sie energisch zu verteidigen: Ravi, was man mit „der Entzückte“ übersetzen könnte, so nenne man ironisch denjenigen im Dorf, der wegen seines Andersseins verhöhnt werde. Aber es seien doch gerade diese Leute, die so enthusiastisch sein könnten.

Die mit einem Grimaldi, verwandt mit den Monegassen, verheiratete Chefin des Weinguts fühlt sich mit ihren Vorfahren verbunden. Und in die Geschichten um die Santons ist sie vernarrt und weiß über deren Entstehung Bescheid: Franz von Assisi habe als erster die Geburt Jesu mit Figuren nachgestellt. So seien sie in die Kirchen gekommen.

Im Zuge der Französischen Revolution habe man die Kirchen verschlossen vorgefunden. Wie also Weihnachten feiern? Es sei damals zu einer Art Résistance der Leute geworden, sich aus Brot oder Lehm kleine Figuren zu formen und zu Hause eine Krippe aufzubauen. Aber, Marie-Christine streicht mit dem Zeigefinger quer über ihren Hals, das habe heimlich stattfinden müssen, ansonsten hätte man die Guillotine riskiert. „Die Santons“, sagt die Gutsherrin, „sind die Seele der Provence, wer ihre Geschichte versteht, versteht die Provence“.

An die 2000 Figuren zählt die Kollektion hinter dem Degustationsraum des Château, auch die aus Korkeichenrinde gebaute Krippe der Großeltern von Marie-Christine ist darunter. Und weil man auf l’Aumerade wohl nie arm war, konnte man sich die Santons aus den besten Werkstätten leisten, wie zum Beispiel der Familie Fouque in Aix-en-Provence.

Deren Atelier befindet sich im Zentrum von Aix, einst Hauptstadt der Provence. Auch hier ist es eine temperamentvolle Patronne, die uns empfängt und ihr Handwerk als unbeirrten Ausdruck provenzalischer Tradition versteht. Mireille Fouques Familie stellt seit Generationen Santons her.

Berühmt wurde diese Töpferdynastie mit der Figur „Coup de Mistral“, den Mireilles Vater, Paul Fouque, 1952 erfunden hat: ein sich gegen den Wind der Provence stemmender Hirte, der seinen Hut festhalten muss, während ihm der Mistral in den Mantel fährt. Die Figur sei kompliziert herzustellen, sagt die Chefin – 15 Einzelteile müsse man brennen und zusammensetzen, um das Windspiel zur Geltung kommen zu lassen.

Auch Mireille und ihr Sohn Emmanuel entwerfen eigene Figuren. Insgesamt über achtzehnhundert Verschiedene sind es. Aufgestellt werden die Krippen am 4. Dezember – am 24. schneidet man das frische Weizengras, dessen Keime man am Sankt Barbara-Tag bewässert hat, und legt es zu Ochs und Esel. Und erst spät an Heiligabend kommt in der Provence das Jesuskind in die Krippe.

13 Desserts nach der Kirche

Bevor es zur Mitternachtsmesse geht, gibt es das „menu maigre“, ein einfaches Essen. Gedeckt wird für eine Person mehr – auch ein unerwarteter Gast soll willkommen sein. Nach dem Kirchgang werden die „treize desserts“, die 13 Desserts gereicht. Die Zahl symbolisiert Jesus und seine zwölf Jünger. Knackige Winterfrüchte sind auf dem Tisch. Und Nougat. In der Provence gab es viele Mandelbäume, die Herstellung von Nougat ist deshalb eine Tradition.

Innerhalb der Naschereien gibt es weitere Sinngebungen. Die „Quatre Mendiants“, die vier Bettelmönche dürfen nicht fehlen: Rosinen, getrocknete Feigen, Haselnüsse und Mandeln. Das Aussehen der Früchte soll an die groben Kutten der Orden erinnern – Dominikaner, Franziskaner, Karmeliter und Augustiner.

Ansonsten kann die Zusammenstellung der traditionellen 13 Desserts variieren. Allein der Pompe de Noel, ein Kuchen aus Olivenöl-Teig mit dem Aroma von Orangen, stets mit von der Partie bei den 13 Desserts. Auch er soll noch einmal an die Abendmahl-Geschichte erinnern, und so wird er nicht geschnitten, sondern mit den Händen auseinander gebrochen.

Besuch einer Calisson-Fabrik

Wenn wir schon in Aix sind, könnten wir auch noch einen Abstecher in eine der Calisson-Fabriken machen. Schlauerweise hat man die traditionelle Spezialität aus Fruchtpaste geschützt, sie darf nur in Aix hergestellt werden. So brauchen die Zuckerbäcker keine Angst um ihr Betriebsgeheimnis zu haben, wenn man ihnen über die Schulter schaut.

Wir besuchen Parli, einer der ältesten Hersteller von Calisson. Inhaberin Renée Maucort führt uns durch ihr Reich aus Sirup-Töpfen, Teig-Walze und Pressformen.

Bei Parli kandiert man auch das Obst, das in der Provence wächst. Dekorativ sind die erlesenen, glänzenden Kirschen, die Aprikosen oder die Mandarinen. Renée weist einen ihrer Mitarbeiter an, uns sein klebriges Handwerk vorzuführen. Wieder und wieder taucht er die geschälte Melone vorsichtig in den Sirup – und hebt daraus eine schwere Zuckerbombe, wie man sie sich in der Provence zu Weihnachten wünscht.

