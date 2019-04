Allein mit Trollen und einem toten Forscher

Der Weg zu Schwedens höchstem Wasserfall führt durch Naturgeschichte: 500 Jahre alt sind die Fichten im lichten Wald zwischen Birken, Tannen und Pinien. Nagelneu die Holzbohlen über die sumpfig-moorigen Stellen, junge Freiwillige haben sie im Sommer angelegt. Der Wald wirkt verwunschen mit den verwitterten Steinen und den windzerzausten Bäumen. „Natürlich wohnen da Trolle“, versichert Sofia Tiger, die im Nationalpark Fulufjället das Besuchercenter leitet. Im Nebel tanzten manchmal Feen und die seien sehr streng mit Umweltsündern . . .

Falken ziehen ihre Kreise über den Kaskaden

Den Boden bedeckt ein gelblich-weißes Moos, das Lieblingsnaschwerk der Rentiere. Im Volksmund heißt es Fenstermoos, weil es traditionell zum Abdichten der Fenster dient. Im Nationalpark stößt man fast nur auf roten Sandstein, während quasi der Rest von Schweden aus Granit besteht. „Sandstein bricht sehr ordentlich“, sagt Sofia Tiger noch und dann gibt der Wald den Blick frei auf den Njupeskär, den Wasserfall, der imposante 93 Meter in die Tiefe fällt. Die Abbruchkante und der Steilhang ringsum sehen aus wie ordentlich aus Legosteinen aufgeschichtet – dank dem ordentlichen Stein-Bruch. Große Jagdfalken ziehen ihre Kreise und man könnte ewig dem in Kaskaden stürzenden Wasser zuzuschauen.

Doch das nächste Wandervergnügen wartet schon, im Grensland, einem Zusammenschluss mehrerer schwedischer und norwegischer Schutzgebiete am nördlichsten Zipfel von Dalarna. Hier begegnet man fast auf Schritt und Tritt Rentieren. Eine der schönsten Touren startet mit einer Bootsfahrt. Sylöra heißt das Transportmittel, das sein Besitzer Björn Jonsson stolz „das kleinste Kreuzfahrtschiff Schwedens“ nennt. Kapitänsdiner und Luxuskabinen hat es nicht im Angebot, dafür eine Fahrt von Schweden nach Norwegen über den Grövelsjönsee, vorbei an einem deutschen Flugzeug aus dem Zweiten Weltkrieg, abgeschossen von den Engländern. Es liegt ausgebeint im kalten, klaren See und nur das Cockpit und die Flügelreste ragen aus dem Wasser. Der See entstand durch Eiszeitgletscher und deren Rückgang, den unterschiedlichen Wasserstand der Jahrtausende kann man ablesen an steinernen Linien entlang des Berges. Dort blieben nur große Steine liegen, Sand und Geröll wusch das sinkende Wasser aus.

In Norwegen angelandet, gesellt sich ein geistiger Begleiter zu den Wanderern: der schwedische Naturforscher Carl von Linné (1707-1778). Er ist in Schweden omnipräsent und gab selbst diesem Grenzweg seinen Namen. „Der Mann führte so akribisch Tagebuch, dass man recht sicher weiß, wo er überall war – auch hier“, sagt Jonsson. Vom See geht es sanft, aber stetig bergan zwischen Birken- und Weidenbüschen. „Wo sie wachsen, ist Wasser“, weiß Jonsson. „Und hier“, er zeigt auf einen Pilz an einer Birke, „das ist Shaga, das wird als Superfood gehandelt für 300 bis 500 Euro das Kilo und gilt als eine Art Wundergesund.“ Er selbst trinkt täglich Shagatee und schwört, dass er seither nie wieder erkältet war.

Als die Baumgrenze bei etwa 900 Metern mit den letzten Pinien erreicht ist, tauchen Rentiere auf. Ganz ohne Weihnachtsmann, aber mit dem typischen plüschigen Geweih und den freundlichen Gesichtern. Es sind keine Wildtiere, sie gehören den Samen. Im Sommer dürfen sie frei in den Bergen herumstromern. Neben Moos und Blättern finden die Rentiere eine reiche Auswahl an Beeren. Schlehe, Preiselbeere, Krähenbeere und Heidelbeere gedeihen hier. Oben auf dem Bergrücken beginnt wieder Schweden – ganz unbemerkt, denn diese Grenze muss nicht mehr bewacht oder verteidigt werden. Peter Andersson ist Same und ihm gehören einige der Rentiere, die auf dem Linnépfad so hübsche Fotomotive boten. Die Anderssons betreiben in Dalarna noch traditionelle Rentierzucht. Peters Sohn kümmert sich um die Tiere, er macht Touren mit Touristen, betreibt eine Rentiermetzgerei und einen Laden. Vier Samen-Familien leben in Idre, auf etwa 25 000 schätzt man die Restgröße des indigenen Volkes weltweit. Von ihren Tieren nutzen sie alles, Fleisch, Fell und Horn. An dem zarten Fleisch, das weder durch Mastfutter noch durch Impfungen verändert ist, verdient der Same etwa neun Euro pro Kilo, im Handel kostet es gut 60 Euro.

In einem großen Gehege pflegt Peter einige Rentiere – Waisenkinder, die er von Hand aufgezogen hat und die nie das Leben in der Wildnis gelernt haben. Dazu alte Leittiere, die ihr Gnadenbrot bekommen, und ein weißes Rentier mit Tarnproblem. Mit den Tieren dürfen Besucher spazieren gehen, in die treuen Augen schauen und das herrlich dichte Fell streicheln. Unterwegs gibt’s einen Abstecher zum Samentipi, ein Zelt mit Feuerstelle und Fellen, das die Samen nutzen, wenn sie im Herbst die Tiere einsammeln, sortieren und Kälber markieren. Dabei hilft die ganze Familie, egal, wo sie sonst wohnt oder arbeitet.

In Idre sind nicht nur Samen und Rentiere zu Hause, sondern auch Trolle. Ihnen begegnet man auf dem Trollstigen. Entlang des Weges liegen, stehen, hängen seltsame Gestalten. Da schaut ein Stein mit wachen Augen, hier grüßt ein hölzernes Stockodil. Guide Gustav weiß, wo sie geboren sind – in der Trollwerkstatt. „Im Winter ist es nur eine Werkstatt zum Skiwachsen, aber im Sommer entstehen hier auf geheimnisvolle Weise Trolle“, erzählt er. Nach geheimen Rezepten erwecken Kinder in der Trollschmiede Wurzeln, Altholz, Kronkorken, Korken und Gräser zum Leben.

Neben Trollen säumen den Weg riesige Ameisenhügel, Birken mit Flechtenbärten und Quellen. Da blubbert Grundwasser aus graubraunem Schlamm heraus, manche wirken wie lebendige Wesen. Die schönste ist natürlich nach Herrn Linné benannt – und bestimmt steckt da ein Unterwasser-Troll drin

