Alleingang oder Teamgeist

Es ist eine Bilderbuch-Kreuzfahrt entlang der mittelamerikanischen Küste. Die Sonne strahlt mit den Urlaubern um die Wette, die „Mein Schiff 1“ rauscht elegant durch das ruhige, tiefblaue Meer. Als erste Trauminsel kommt Jamaika in Sicht – höchste Zeit, die Landgänge für die nächsten 14 Tage zu planen. Die Bord-Reiseleitung allein hat 350 verschiedene Ausflüge im Programm, in den Häfen wartet nochmal ein halbes Hundert privater Tourguides und Taxifahrer, die Individualisten ihre Dienste anbieten. Bei wem also sollen wir zuschlagen?

Entscheidend ist, was passt

Dennis Bruening, Chef der Landausflugs-Abteilung der „Mein Schiff 1“, berät uns gerne. „Entscheidend ist, was für wen passt. Ein junger Passagier mit Erfahrung als Rucksacktourist ist natürlich anders einzuschätzen als ein älterer, vielleicht gehbehinderter Urlauber, der kein Englisch kann.“ Will heißen: Wer das Feilschen mit Privatanbietern beherrscht und genau weiß, was er will, ist mit individuellen Touren meist gut beraten. Passagiere, die sich um nichts kümmern und in puncto Zuverlässigkeit und Pünktlichkeit auf Nummer sicher gehen wollen, sind mit dem Gang zur Bordreiseleitung besser dran – auch wenn der in der Regel teurer ist.

Beispiel Jamaika: 47 Euro verlangt die Kreuzfahrtgesellschaft für den Transfer zur bekanntesten Sehenswürdigkeit der Insel, den Dunns River Falls. Mit dem Taxifahrer entgehen wir zwar nicht dem Riesenrummel vor Ort, doch der ist immerhin für ein Drittel des offiziellen Preises zu haben. Nicht unbedingt billiger, aber entspannend ohne Menschenmassen und Gruppenkoller ist die Tagestour, die vorab und individuell im Internet bei einem professionellen Anbieter zu buchen ist: Ein Trip zum Vogelparadies in den Bergen, wo putzige Kolibris den Besuchern aus der Hand fressen, verbunden mit einem Abstecher zum Lethe River, der zu einer romantischen Bambusfloß-Fahrt einlädt. Immerhin 180 Dollar kostet die Tour für zwei Personen, doch sie ist es wert.

Was man nicht von allen selbst organisierten Touren sagen kann. Spottbillig ist der Ausflug zum „Barefoot Beach Club“ im mexikanischen Costa Maya, den uns der Taxifahrer am Hafen aufgeschwatzt hat. Ein „super Club mit tollem Schnorchelrevier“ sollte es sein und nur 17 Dollar kosten – entpuppt hat er sich als traurige Kaschemme mit ekligen Duschen und Toiletten, in der ein kleines Bier für fünf und die Cola für drei Dollar über die Theke geht. Können wir wenigstens schön schnorcheln? „Hier sehen Sie gar nichts“, sagt der Kellner mit entwaffnender Offenheit – und bietet für 35 Dollar eine Bootsfahrt zu einem guten Schnorchel-Spot an.

Mit einem organisierten Ausflug wäre das sicher nicht passiert, was in Roatan, einer schmucken Insel vor Honduras, zu beweisen ist. 57 Euro kostet die Schnorchelsafari vor einem wirklich feinen Strandclub – so relaxt geht es zu, dass wir glatt die Rückfahrt verbummeln. Der Reiseleiter bleibt cool, bestellt ein schon geordertes Notfall-Taxi ab und organisiert uns stattdessen eine kostenlose Heimfahrt mit dem nächsten Ausflugsbus. Zwei Stunden mehr am Strand, kein Stress und keine zusätzlichen Ausgaben – besser kann Service nicht sein.

Eine Faustregel hat sich auf unserer Mittelamerika-Reise bewährt: Stadtrundfahrten wie im kolumbianischen Cartagena und Ausflüge zu gut erreichbaren Zielen eignen sich recht gut für individuelle Trips. Längere, eher komplizierte Touren wie zum Panama-Kanal, in den Urwald von Costa Rica oder zur Tierwelt von Belize bucht man als Durchschnitts-Passagier lieber an Bord.

Dass das sogar billiger sein kann, erleben wir auf der mexikanischen Insel Cozumel: 145 Euro pro Nase verlangt das Schiffsreisebüro für die Tagestour zur alten Maya-Stadt Tulum und der Lagune Xel Ha, Fahrt mit der Fähre zum Festland und Eintrittsgelder inklusive. Die freien Anbieter im Hafen machen die Tour für die Hälfte – allerdings ohne die Nebenkosten zu erwähnen. Die aber sind happig: 39 US-Dollar werden am Kassenhäuschen von Tulum fällig, der Freizeitpark in Xel Ha schlägt gar mit 99 Dollar zu Buche.

Tour oder Tortur?

„Wir können manches deutlich günstiger anbieten“, sagt Landausflugschef Bruening, „denn wir handeln hohe Rabatte heraus, weil wir eine Menge Gäste bringen“. Was zwangsläufig den Nachteil hat, dass es oft entsprechend turbulent zugeht. Da beim Besuch in Cozumel vier Kreuzfahrtschiffe im Hafen liegen und tausende Touristen gleichzeitig über die Maya-Stätten herfallen, wird die Tour zeitweise zur Tortur: Lange Warteschlagen am Eingang und vor den Toiletten, dichtes Gedränge auf den Wegen, im Lärm ringsum kaum zu verstehende Guides – wir sind froh, zum Baden nach Xel Ha und wieder zurück an Bord zu kommen.

Doppelt froh sogar, denn hätten wir die Tour selbst organisiert, hätte das ins Auge gehen können: Weil sich Dutzende Mitreisende in der schönen Lagune vertrödelt haben und der Feierabendverkehr gar zu wild ist, kommt der Bus erst eine Stunde nach der geplanten Abfahrt der „Mein Schiff“ zurück in den Hafen. Natürlich hat der Kapitän auf alle Passagiere gewartet, die ihren Ausflug an Bord gebucht haben – aber wer auf eigene Faust unterwegs ist, kann darauf nicht vertrauen.

Dennis Bruening erzählt von dem deutschen Ehepaar, das mit dem selbst organisierten Taxi zu spät zum Kai kam und auf eigene Kosten zum nächsten Hafenstopp fliegen musste. Immerhin hilft die Reederei in solchen Fällen: Ein Agent vor Ort kümmert sich um Flugtickets und Dokumente der Pechvögel, manchmal macht die Reiseleitung sogar das Unmögliche möglich.

Lösungen für Pechvögel

Bei jener älteren Frau zum Beispiel, die auf eigene Faust eine schwere Wandertour unternommen und sich dabei ein Bein gebrochen hatte. Weil eine Gruppe vom Schiff den gleichen Weg ging, hatte sie Glück im Unglück: Ein Tourguide sammelte sie auf, fuhr sie ins Krankenhaus und danach zurück zum Hafen. Den hatte das Schiff zwar gerade verlassen, die Crew aber fand einen Ausweg: Die Frau durfte ihrem schwimmenden Hotel mit dem Lotsenboot nachfahren.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 29.02.2020